Um presente de Natal para o telescópio de Webb: um álbum de imagens inéditas do universo – fotos e vídeos

Após trinta anos de planejamento, há um ano foi lançado ao espaço após trinta anos de planejamento, e hoje Telescópio Espacial James Webb capaz de dar ao mundo imagens sem precedentes do universo. Um presente debaixo da árvore é apreciado por milhares de entusiastas, navegando nas fotos extraordinárias que, após as primeiras fotos coloridas em julho passado, se sucederam mês após mês, formando um maravilhoso álbum espacial para o Natal. James Webb é um telescópio infravermelho capaz de ver o céu em comprimentos de onda de luz além do que nossos olhos podem discernir. Os astrônomos continuam a usar suas várias câmeras para explorar regiões do universo, desde grandes constelações de gás e poeira até cavidades cheias de estrelas, regiões que levariam anos e anos de viagem para serem exploradas juntas.

Em setembro passado, a filmagem de Webb imortalizou o “gigante do gelo”, Netuno e seus anéis. mesmo antesA Nebulosa da TarântulaCom imagens a 161.000 anos-luz da Terra por Webb, permitiu aos cientistas observar o interior de uma nuvem de poeira e gás, os locais onde as estrelas estão se formando. depois da instalação JúpiterWebb pegou galáxia fantasma M794, uma espiral de sistemas solares posicionada bem em frente à Terra na constelação de Peixes. Uma ferramenta excepcional que hoje completa um ano e que em pouco tempo conseguiu fornecer conteúdos inestimáveis ​​à ciência. 2022 eu NASA Foi mais do que um ano exigente: da missão Ártemis à Lua com o objetivo de devolver o homem ao tão desejado satélite natural, de desvendar o universo graças ao telescópio de Webb e de novo experimentar a defesa contra asteróides.

