Solução para descarte de lixo

Em um período como o atual, no declínio miserável de um mundo devastado, o plástico certamente desempenha um papel fundamentalmente prejudicial. Talvez haja uma solução.

O plástico é o cerne do ser humano, ele vem e vai. Onde houver um ser humano, haverá embalagens plásticas, seja uma embalagem de comida ou uma embalagem Garrafa de água.

Essa substância não biodegradável acabou matando animais e espécies vivas, poluindo os mares para criar ilhas de plástico e acabando por destruir o equilíbrio flores terrestre.

Animais comem plástico: tudo isso é verdade?

Todos os esforços são feitos para reduzir a poluição plástica. Acordamos tarde e o plástico também Fertilizante Requer mecanismos Reciclando capaz de poluir Atmosfera. Uma solução surpreendente parece chegar bem a tempo de salvar o destino da humanidade. Do que ele está falando?

Alguns cientistas começaram a estudar enzimas bacterianas capazes de quebrar o plástico, ou melhor, as cadeias poliméricas que são difíceis de quebrar nesse material. o mais recente Estudos de Biodegradação De materiais plásticos incluem vários objetos, vamos ver alguns deles.

Microrganismos como bactérias e fungos ocupam o primeiro lugar na capacidade de degradar plásticos. Quando hospedado por certos animais, aqui está plastívoros. É o caso, por exemplo, de traça de cera(Galleria Mellonella) capaz de quebrar polietileno (PE).

Federica Bertocini Do Instituto de Biomedicina da Cantábria. o Biologia Atual. O tema do próximo estudo será o resíduo gerado pela reação bioquímica entre a interferência da mellonella e os respectivos polímeros. descoberta éDo Instituto de Biomedicina da Cantábria. o estudar Postado emO tema do próximo estudo será o resíduo gerado pela reação bioquímica entre a interferência da mellonella e os respectivos polímeros.

A necessidade de envolver os organismos vivos no processo de eliminação do plástico se baseia em um fato simples: a cada ano, nosso planeta e as atividades humanas lançam luz sobre 300 milhões de toneladas de plástico. Na Austrália, também, as descobertas vêm à tona.

A Universidade de Queensland se orgulha de uma equipe de pesquisa que descobriu um tipo de verme, Zupupas Morio, é capaz de digerir o poliestireno, que é um material de enchimento típico. Os pesquisadores alimentaram esses vermes apenas com isopor, e o resultado foi surpreendente.