O que é Hytale e por que será o novo Minecraft

Paraíso da criatividade. Um jogo pronto para quebrar todos os limites de personalização que conhecemos até agora e visa replicar, se não superar, o sucesso deslumbrante do Minecraft. Este é Hytale, trabalho ambicioso Hypixel. Studios Que tem todas as credenciais para explodir o mercado de jogos. Você está dizendo que filmamos grande? Talvez não. Siga-nos enquanto explicamos O que é Hytale e por que é melhor ficar de olho nele.

gravidez

Hytale vem desenvolvendo há 7 anos 2015, 2018, 2020, 2021 e 2023. Não, não, o que você entendeu? Embora você possa ter mais de uma razão para acreditar nisso, não entramos nos números. Ou melhor ainda não. Não, só queríamos listar os cinco anos que representam os momentos cruciais da desenvolvimento por Hytale. A fase de produção realmente começou no agora distante ano de 2015, mas apenas três anos depois algo realmente tangível começou a surgir. o trator O anúncio oficial chegou no final de 2018 e revelou as reais ambições do projeto: emular o estilo de Minecraft e tentar replicar sua ascensão à Olympus para os jogos e games mais vendidos já jogados. A Hypixel Studios, a software house responsável pelo desenvolvimento, foi adquirida em 2020 pela Jogos de motim E é aí que as coisas ficam muito sérias. Novos recursos que chegam dos desenvolvedores de League of Legends representam outro lote de possibilidades adicionais, levando o estúdio a revisar a escala do projeto. Em seguida, o mecanismo antigo e a data de lançamento foram adiados por alguns anos: de acordo com os dados dos desenvolvedores, 2023 Pode ser bom. READ Resident Evil 4 VR, recensione

multi plataforma

Os desenvolvedores estão trabalhando para trazer Hytale para mais plataformas sem comprometer sua qualidade Redesenho total de Motor do jogo Em C++, ele fornecerá benefícios significativos de desempenho e simplificará a manutenção e atualizações futuras do jogo; No entanto, a principal vantagem será outra. Com essa mudança, será mais fácil para a equipe implantar o Hytale em várias plataformas, a fim de oferecer aos usuários uma experiência comum e global. Este é um pedido geral que os autores parecem ter levado a sério: seu objetivo é evitar comunicação social fragmentados, mas para isso não querem prejudicar a qualidade do produto.

editor

Graças ao Hytale Editor, nossa imaginação será o único limite O elemento mais esperado do show que Hytale colocou no quadro é o relacionado aeditor E suas possibilidades ilimitadas. Nada no jogo estará fora do nosso alcance imaginação: Pretendemos criar uma arma capaz de se distinguir das outras? pode ser realizado. Queremos dar vida a monstros com características únicas? Não é um problema. E o que você diria sobre um mundo inteiro construído para uma aventura feita sob medida para nós? A execução ocorrerá antes de terminarmos de listar seu aplicativo. Cada aspecto do jogo será modificávelUma experiência que está prestes a marcar um verdadeiro ponto de virada na história dos videogames.

Múltiplo

A cabine multiplayer de Hytale garantirá horas intermináveis ​​de desafios e diversão setor também multijogador Não será ignorado, pelo menos com base nas promessas da equipe: os membros do Hypixel estão desenvolvendo uma arquitetura capaz de permitir que os usuários se encontrem, compitam e compartilhem. Os jogadores poderão se reunir em um centro especial para mostrar suas conquistas e lutar contra os muitos mini jogosque representará apenas algumas das atividades que deverão preencher este espaço comum. O multijogador será coração Uma experiência em grupo, um enorme ponto de encontro onde a comunidade encontrará pão para interagir com seus dentes famintos. READ Pode ser mais do que apenas 'facções' - Nerd4.life

conspiração

O segmento narrativo de Hytale também será tratado adequadamente A aventura que Hytale nos trará Orbis O mundo do jogo promete satisfazer até os gostos mais clássicos, ou aqueles que tendem a deixar o filler no canto e se interessam por uma abordagem mais tradicional. O componente narrativo promete ser curado e fortalecido e enriquecido pelas situações geradas processualmente Capaz de proporcionar sempre uma experiência diversificada e diferente. é tudo obrigadoInteligência artificial Que os autores declararam ser muito meticulosos, com personagens não-jogadores capazes de se adaptar a usuários reais e tomar decisões de forma instantânea.

sistema de combate

O sistema de combate de Hytale promete ser profundo e cheio de possibilidades Nesses meses de muito trabalho, os caras da Hypixel também se interessaram por sistema de combateO que promete ser profundo e cheio de potencial. o braços Eles variam desde as ferramentas pesadas usuais, como bastões e espadas, até ferramentas mais rápidas e manejáveis, como punhais. Cada arma afetará a maneira como você lutará contra o avatar, abrindo a porta para um número infinito de estilos diferentes. Este item vai economizar muito combustível Para o PvP, ele é capaz de gerar novas situações e confrontos, incluindo combos mortais, reviravoltas inesperadas e a necessidade de se gabar dos reflexos felinos.