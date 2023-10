Qual é o desempenho dos cada vez mais populares automóveis Mazda em Itália? Confiabilidade e problemas para testadores e proprietários

Mazda É frequentemente elogiado pela sua suspensão bem afinada e curvas precisas. Muitos condutores consideram que os veículos Mazda proporcionam uma experiência de condução envolvente e agradável. Os novos modelos na plataforma de lançamento não são exceção, como o novo 2024 Mazda CX-30. Os carros Mazda tendem a ter interiores bem acabados e de alta qualidade. Os materiais utilizados são muitas vezes de boa qualidade e a atenção aos detalhes é evidente.

Muitos veículos Mazda são elogiados pela sua boa economia de combustível e eficiência, especialmente se equipados com os motores SkyActiv mais recentes. Vamos nos aprofundar neste artigo:

Carros Mazda, como as coisas realmente funcionam

Confiabilidade e problemas dos carros Mazda

Mazda2 É um carro compacto de cinco portas que apresenta um estilo curvilíneo e um interior esportivo. Possui algumas limitações em termos de espaço traseiro e capacidade do porta-malas. Os aspectos positivos incluem Direção precisa e transmissão responsiva. O carro está disponível nas versões híbrida moderada de 75 cv e 90 cv, esta última equipada com bateria de 0,012 kWh, ambas as opções apresentam baixo consumo, mas são leves na fotografia. O preço inicial é de 19.000 euros.

Mazda 2 Híbrido É a contrapartida do Toyota Yaris, embora partilhe algumas características com o Mazda 2. Este carro compacto, que proporciona uma condução especialmente agradável fora da cidade, está equipado com tecnologia totalmente híbrida. Os acabamentos são discretos, mas se destacam mais no trânsito urbano, graças ao AAceleração suave e consumo muito baixo. O preço começa nos 24.000 euros.

Mazda3 É um sedã de gama média animado, com um design elegante na frente e uma traseira imponente. O interior tem um estilo desportivo mas simples Pode não ser muito espaçoso Devido à presença de um túnel central alto entre os assentos. O equipamento é rico e dirigir proporciona grande prazer com consumo moderado. Nas versões com caixa manual, são recomendadas mudanças mais baixas para uma aceleração mais potente. O preço inicial é de 27.000 euros.

Mazda MX-5 É uma aranha com tração traseira. As versões RF apresentam capota rígida eletricamente retrátil, que fornece isolamento superior quando fechada, mas pode gerar turbulência de ar quando aberta. Este é o carro Caracteriza-se pelo seu baixo centro de gravidadeA distribuição equilibrada do peso, as mudanças rápidas e a direção responsiva tornam a condução uma experiência gratificante para os entusiastas. O preço inicial é de 30.000 euros.

Mazda CX-30 Partilha características mecânicas e interiores com o sedan Mazda3, mas oferece mais espaço na configuração crossover. O equipamento é bom, enquanto o exterior é elegante e bem feito. Disponibilidade de carro a Mantenha a rota seguraManuseio discreto e bom nível de conforto. As versões 2.0-G com transmissão manual podem demorar para acelerar. O preço inicial é de 27.000 euros.

Mazda MX-30 É um crossover cupê com portas dobráveis, baseado na plataforma CX-30. Os acabamentos são de elevada qualidade e incluem detalhes em cortiça. A tração é sempre fornecida por um motor elétrico, porém A autonomia da versão totalmente elétrica Limitado, enquanto o modelo híbrido, uma vez descarregada a bateria, tem um consumo maior. O preço começa nos 38.000 euros.

Mazda CX-5 É um SUV de tamanho médio com uma carroceria clássica e arrojada. Os interiores são espaçosos e bem decorados com atenção aos detalhes. O porta-malas oferece boa capacidade de carga. O veículo é confortável e fácil de dirigir, mas pode apresentar rolamento e oscilação em situações de emergência Dirige de forma mais dinâmica. Os motores de 2,2 litros funcionam bem, enquanto os motores de 2,0 e 2,5 litros podem ser menos dinâmicos. O preço inicial é de 38.000 euros.

Para determinar Os carros mais confiáveis ​​e com menos problemas, O relatório anual de confiabilidade da J.D. Power fornece uma classificação baseada em falhas encontradas em veículos com três anos vendidos nos Estados Unidos. O relatório, denominado Estudo de Confiabilidade de Veículos 2023, é baseado em uma pesquisa com 30.062 clientes nos EUA e usa um índice de confiabilidade denominado PP100. A Mazda ocupa o primeiro lugar neste ranking com uma pontuação de fiabilidade de 174.

No Classificação geral de confiabilidade Foi elaborado pela Altrconsumo, que tem em conta a fiabilidade dos automóveis para além das classes individuais de veículos, mostrando assim que os automóveis produzidos no Oriente, incluindo a Mazda, são dominantes em termos de fiabilidade.

o Os problemas mais comuns nos carros Mazda Pode variar dependendo do modelo e ano do veículo. Alguns dos problemas que os motoristas relataram ao longo dos anos incluem problemas no sistema elétrico, nomeadamente no sistema de ignição, luzes, fusíveis e outros componentes elétricos.

Alguns modelos Mazda podem ter Problemas com transmissão automática, como escorregões, mudanças repentinas de marcha ou perda de fluido. Às vezes, pode haver problemas com o sistema de escapamento, como vazamentos ou ruídos anormais. Alguns proprietários relataram problemas com o sistema de infoentretenimento, como telas congeladas ou não funcionando corretamente.