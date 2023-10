Como inserir assinatura no e-mail do Gmail: Será automaticamente em todos os e-mails

Email e todas as vantagens de utilizá-lo. Para dar um toque mais profissional aos nossos e-mails mesmo com assinatura.

Hoje em dia todos nós os usamos e-mail Comunicar. Quer seja para negócios ou lazer, é uma ferramenta instantânea que nos permite chegar a um destinatário mesmo muito longe de nós. Trocar mensagens, fotos, informações, documentos e muito mais – talvez ficar confortavelmente em Roma com alguém localizado no centro da Austrália – é a verdadeira magia da tecnologia. Tudo isso é possível graças aos e-mails. Tem sido muito usado agora Google e sistema de e-mail Gmail. Pelo menos uma em cada três pessoas tem uma conta de e-mail que termina em gmail. com.

Na maioria das vezes, quando escrevemos um e-mail profissional – usando Gmail -Precisamos dar Um toque de formalidade e elegância na mensagem. O que você faz em seguida? É necessário não só incluir um texto muito bem escrito e sem erros de digitação – mas devemos fazer isso sempre mesmo quando escrevemos para o nosso melhor amigo – mas é fundamental que o e-mail seja escrito de forma que termine com dignidade. Às vezes temos a sensação de que falta algo no texto e o e-mail parece incompleto e não foi escrito de forma profissional. Qual é o elemento que falta que gostaríamos de adicionar?

Assinatura e como inseri-la no Gmail.com

É sobre Assinaturao que realmente encerra tudo Nosso e-mail é profissional e organizado Acima de tudo, o destinatário terá todas as nossas informações e também saberá como nos contactar. As etapas para inserir uma assinatura no final de uma mensagem de e-mail no Gmail não são tão difíceis. Você deve se conectar do seu computador à caixa de entrada de e-mail do Gmail inserindo sua conta. Então vamos para o campo Mostrar todas as configurações. Clique neste item em geral E então Nova criação, nova criatividade Que fica próximo à entrada Assinatura. Neste ponto você precisa escrever um Nome da assinatura no campo e pressione o botão Cria.

Agora podemos escrever o que queremos que apareça em nossas vidas Assinatura, escolhendo não só o texto, mas também a fonte. Você pode usar o Negrito, itálico, sublinhado ou até mesmo um link. Você também pode escolher Cor e alinhamento do texto, Está tudo nos diferentes botões – na parte inferior do texto – simples e diretos que permitem criar tudo. Há também um botão para Mais opções de formatação Que é acessado através de um pequeno Seta para baixo. Assim que inserirmos o texto – que será nosso texto de assinatura – neste ponto Navegue até a imagem para inseri-la. Existem duas maneiras: Faça copiar e colar A partir do URL da imagem na Internet ou acesse meus arquivos Escolhemos a imagem que queremos. Outra maneira é subir carregar, então Selecione um arquivo do dispositivo ou Arraste a visualização da imagem para a caixa onde queremos colocá-la.

Também podemos escolher o tamanho da assinatura – Grande, pequeno ou médio – escolher Opções. Se, em vez disso, quisermos remover a imagem incluída na assinatura, vamos ao botão Remover. Entrar Logotipo da assinatura do Gmail, depois de personalizar a assinatura Você tem que apertar o botão Endereço de email – Na lista suspensa abaixo – e escolha aqui O endereço de e-mail correspondente à assinatura. Você pode decidir a correspondência automático Assine ou inclua nossos e-mails Manualmente Assinatura, dependendo do contexto e dos destinatários. Inserir automáticovocê deve ir para o menu suspenso abaixo do item Novos e-mails E Respostas/Encaminhamentos e Isso permite a configuração. Se você quiser inserir a assinatura de vez em quando e não automaticamente, mas Manualvocê precisa pressionar o botão penaNo Janela de redação de mensagem de e-mail Neste ponto você escolhe quem Lista Nome da assinatura que você criou.