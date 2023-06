Smartphone DREAMS a um preço absurdo

Apple iPhone 14 256 GB É o smartphone mais popular de todos os tempos. Seu design maluco, grande capacidade de armazenamento, ecossistema iOS, será a “pequena maçã” do corpo. A verdade é que todo mundo quer isso. seja esperto. Compre no eBay por um preço exorbitante. Coloque no carrinho por apenas 869,90€ neste link. Na prática, poupa 289 euros porque o preço de tabela é de 1159 euros.

com ROM de 256 GB Esqueça que você tem todo aquele armazenamento interno. Você poderá baixar aplicativos e jogos sem preocupações e armazenar fotos, vídeos e documentos sem problemas. A propósito, graças ao eBay, você também tem um entrega grátis Direto para sua casa incluído na oferta. Como se isso não bastasse, você também pode decidir pagar 3x sem juros Escolha PayPal como forma de pagamento.

iPhone 14 256GB: um sonho tornado realidade graças ao eBay

Você sempre sonhou em poder colocar suas mãos tão bem Apple iPhone 14 256 GB? Esse momento chegou. Aproveite esta grande oferta do eBay agora! Ele chegará em sua casa em poucos dias e você estará pronto para experimentar todo o seu poder. ficha de agradecimento A15 Bionic Os aplicativos abrem instantaneamente e você pode até gerenciar vários deles ao mesmo tempo.

A tela é fantástica, 6,1 polegadas de puro entretenimento aliado à tecnologia Super Retina XDR Para imagens perfeitas, coloridas e cheias de detalhes para parecerem reais. Tire excelentes fotos com um câmera dupla E o software oferece suporte até mesmo para filmagem em movimento e vídeo 4K como um diretor de cinema real. Compre já o seu smartphone iOS por apenas 869,90€em vez de 1159 euros, mesmo em prestações sem juros.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.