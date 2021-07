FIFA 22, data de lançamento oficial e anúncio de divulgação de plataformas – Nerd4.life

FIFA 22 tem um encontro Diretor Oficial, anunciado por Trailer revelado junto com plataformas No qual poderemos comprar o jogo: Estará disponível a partir de 1º de outubro no PC, PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch, neste último caso com a Legacy Edition.

Possui tecnologia avançada Hyper Motion, exclusivamente para plataformas de próxima geração, incluindo Stadia, FIFA 22 contará com Kylian Mbappe como jogador de esportes e tentará trazer uma experiência inovadora para a frente do jogo. Jogar.

“Os ternos Xsens permitem, pela primeira vez, capturar os movimentos de 22 jogadores de futebol profissionais que participam das fases frenéticas do jogo”, diz o site oficial do FIFA 22 sobre as tecnologias de captura de movimento.

“O grande volume de dados de alta qualidade coletados sobre movimentos humanos reais determina os movimentos de jogadores e equipes individuais no FIFA 22.”

“O algoritmo de aprendizado de máquina avançado patenteado se inspira em mais de 8,7 milhões de quadros de fotos durante os jogos para criar novas animações em tempo real e criar realismo orgânico por meio de uma ampla gama de interações em campo.”

“O Xsens se encaixou pela primeira vez para registrar cada toque, contraste, corrida e esgrima dos 22 jogadores que participaram das fases turbulentas do jogo, para obter os dados por trás das mais de 4.000 novas animações encontradas no FIFA 22 que aumentam a intensidade, interatividade e fisicalidade de cada atleta em campo. “

“A IA avançada aproveita o poder de novos controladores para permitir que cada jogador compreenda melhor as formas e movimentos ofensivos e defensivos, criando um novo nível de realismo tático.”

“A capacidade de tomar até 6 vezes mais decisões por segundo permite que os atacantes leiam melhor o movimento, realizem inserções mais eficazes na fase de formação e reajam mais rapidamente a bolas perdidas.”

“A IA defensiva reescrita permite que as equipes atuem e atuem como uma unidade, mantendo a posição enquanto se movem pelo campo para cobrir espaços.”

“Aproveitando mais de 8,7 milhões de frames capturados por nosso avançado sistema de captura 11 vs 11, o algoritmo de aprendizado de máquina ML – Flow cria novas animações em tempo real, permitindo que os jogadores mudem sua passada e cadência de corrida. Ao se aproximar da bola para controlar ou bater ainda mais Suavidade;

“A tecnologia de interação de dois jogadores sincroniza as animações dos jogadores, resultando em mais realismo e capacidade de resposta enquanto eles lutam para pegar a bola primeiro. Observe os defensores e atacantes empurrando, puxando e dando cotoveladas em passes cruzados, dribles e bolas longas. Qualidade aprimorada”. para resultados mais confiáveis. “

“As animações de clique duplo estendidas tornam o controle da bola mais natural e fluido. Jogue bolas mais altas com mais técnica, pare bolas baixas com maior agilidade e use maior força física para proteger a bola e atacar de novas maneiras no FIFA 22.”

“O avançado sistema de captura 11-11, as novas animações dos jogadores sem a bola e seu comportamento ambiental dão vida aos heróis em campo. A experiência FIFA é mais realista e envolvente.”