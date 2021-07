4 áreas em direção à área amarela

razão variável delta A infecção está de volta crescer E para algumas regiões, existe um risco real de voltarmos em breve para área amarela. Uma mudança que de facto não envolve diferenças significativas, visto que em todo o caso, as diferenças entre as zonas branca e amarela passaram a ser mínimas: o toque de recolher, por exemplo, também foi cancelado na zona amarela, bem como a obrigatoriedade de uso máscaras ao ar livre.

Agora de volta à zona amarela, com a tendência crescente de infecção, não é uma boa notícia, mas também porque vai demorar um pouco Voltar para a área laranja Viu uma redefinição de restrições.

É por isso que as regiões estão pedindo à sala de controle para repensar um arquivo padrões de mudança de cor, olhando exclusivamente para a situação dos hospitais que – apesar do aumento repentino do número de infectados – estão totalmente sob controle.

Covid, tipo delta na Itália e no mundo

Na Itália, os surtos causados ​​pela variante delta estão aumentando a cada dia. Estamos longe do que está acontecendo no resto da Europa, principalmente em países como Grã BretanhaEspanha e Portugal, mas a curva de infecção voltou a crescer e espera-se que continue a crescer significativamente nas próximas semanas.

Na semana passada, vimos um crescimento, embora insignificante, no valor do índice Rt, que foi impulsionado por 0,63 uma 0,66. Eu também’ocorrência de casos Está aumentando, em comparação com 9 casos por 100.000 habitantes na semana anterior, atingimos 11 a cada 100.000.

Os dados que – se olharmos também para os relativos a hospitalizações e óbitos que entretanto estão em forte declínio – não são motivo de preocupação. No entanto, a experiência mostra que o que costuma acontecer em outros países europeus pode se repetir na Itália também.

É por isso que existe uma posição discreto pelo governo que hoje em dia não tem absolutamente nenhuma intenção de abrir mão de algumas restrições importantes, comoComprometa-se a usar uma máscara dentro de casa ou em Discotecas reabertas a todos (Portanto, sem a necessidade da via verde).

Também porque, entretanto, na Grã-Bretanha, onde a variante delta (dominante) durante semanas causou o crescimento da infecção, mas sem qualquer impacto no sistema de saúde, existe uma primeira O crescimento dos dados sobre internações hospitalares (Embora o primeiro-ministro Johnson tenha decidido aqui em favor da “liberdade para todos”).

Precisamos ter cuidado – não entrar em pânico – como o ministro da Saúde, Roberto Speranza, enfatizou nos últimos dias.

Áreas que provavelmente retornarão à zona amarela em breve

A passagem na zona amarela ocorre da zona branca para a amarela, de acordo com as regras atuais, quando A taxa de infecção excedeu 50 por 100.000..

É verdade que hoje somos muito menos que isso, mas se você olhar o que está acontecendo em outros países, como a Espanha, espera-se que em breve em quase todas as regiões da península haja um superávit de 50 casos por semana. por 100.000 habitantes.

Em detalhes, os especialistas acreditam que primeiras áreas que podem exceder o limite acima são:

Sicily (taxa de incidência em 21);

(taxa de incidência em 21); Campânia (taxa de incidência em 19);

(taxa de incidência em 19); Abruzzo (taxa de infecção de 16,6);

(taxa de infecção de 16,6); Mercado (Taxa de infecção 15.3).

Estas são as quatro regiões que por sua vez Porque uma três Semanas podem retornar à zona amarela, com o risco de que também haja condições de retorno à zona laranja e vermelha próximo ao outono, restaurando as restrições.

As regiões exigem novos padrões para regiões brancas, amarelas, laranja e vermelhas

Uma situação que as regiões desejam absolutamente evitar e por isso foi solicitada uma reunião urgente com a sala de controle para discutir um arquivo Mudar a nova política que determina a mudança de cor. Solicitar áreas é apenas para olharOcorrência em hospitaisAvaliando assim a pressão do crescimento inflamatório no sistema de saúde.

Enquanto esperamos para entender se esses pedidos serão aceitos, e assim teremos toda a Itália na Zona Branca por várias semanas (já que a curto prazo não parece haver nenhum perigo para o sistema de saúde, pelo menos até setembro- Outubro), ao Ministério da Saúde de qualquer maneira, fez pedidos às províncias, pedindo-lhes que se posicionassem com prudência.

No documento intituladoAlerta internacional da variante Delta: aumento de casos Covid-19 em diferentes países europeusLemos sobre a necessidade de:

Aprimoramento de rastreamento

Colocar em quarentena imediatamente em caso de suspeita de variante,

sequenciamento de amostras, “A fim de garantir estratégias de vacinação que levem em consideração a proteção potencialmente baixa contra a infecção delta após uma única dose“

No momento, nada mais será necessário, mas a situação está em constante evolução.