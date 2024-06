Land Rover e Range Rover, qual a diferença? Aqui está o que você deve observar

Estão entre as marcas mais reconhecidas e apreciadas do mundo, mas poucos sabem a diferença entre um Land Rover e um Range Rover.

Os entusiastas do off-road há muito se dividem entre entusiastas de Jeep e fãs de Land Rover. O conceito de SUV teve origem nos Estados Unidos Com o lançamento dos primeiros carros Jeep. E em Inglaterra, foram rápidos a propor a sua interpretação dos carros com rodas, com base no design dos carros históricos do Michigan, que se revelaram irreprimíveis mesmo durante a Segunda Guerra Mundial.

A Land Rover de estilo britânico tentou elevar o padrão em termos de qualidade. Além de levarem ao extremo o conceito de veículos off-road, os fabricantes britânicos criaram cockpits menos austeros que os rivais americanos. A primeira geração do Defender, o primeiro modelo da Land Rover, foi lançada em 1948. O objetivo era desenvolver um carro resistente que pudesse lidar com qualquer tipo de superfície.

Desde o início, graças à sua força e simplicidade, os Land Rovers foram adotados pelas forças militares inglesas, assim como pela Austin Champs. Na década de 1970, a marca apresentou o primeiro veículo off-road de luxo da história: o Range Rover. Durante décadas, até 1990, a Land Rover foi identificada com o Defender. Com o sucesso dos dois principais modelos da empresa inglesa, a gama foi ampliada. Em 2008, o grupo indiano Tata assumiu o controle da Land Rover e da Jaguar. Em comparação com o período negativo vivido pela Ford, as vendas aumentaram significativamente, também graças à comercialização de SUVs mais adequados aos nossos contextos urbanos.

A diferença entre Land Rover e Range Rover

Hoje, a Land Rover promove o Discovery, o Defender, o Velar e o Evoque, uma nova declaração de tendências indianas positivas. Eles se tornaram carros de luxo que combinam confiabilidade e desempenho de alto nível. Dê uma olhada na versão extrema mais recente do Defender. O preço de um Range Rover começa nos 133 mil euros. A marca Land Rover atingiu sua quinta geração. Possui as seguintes medidas: comprimento 505 cm (distância entre eixos 299 cm) ou 525 cm (versão entre eixos longa LWB, com entre-eixos 319 cm), largura e altura 198 e 187 cm.

A frente do Range Rover tem um perfil imponente com uma grade enorme que confere ao SUV uma imagem imparável. As letras Range Rover aparecem na extremidade do capô. No entanto, a grade apresenta uma placa verde com o logotipo da Land Rover. O Range Rover oferece um desempenho incrível graças aos seus motores extremamente potentes. Um motor de seis cilindros em linha de 3,0 litros, juntamente com um sistema híbrido moderado, também foi lançado há alguns anos.