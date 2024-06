Gastou pouco mais de 30.000€, esta é uma oportunidade a não perder

Uma oportunidade maluca para um belo Porsche Macan ser adquirido agora a um preço de venda inacreditável.

A evolução dos automóveis alemães ao longo dos anos é clara para todos, pois esta nação criou uma série de modelos de valor excepcional. Isto também pode ser observado no caso de Porsche, Vendo como a partir de Stuttgart eles conseguiram ampliar seus horizontes também com o tema relacionado aos SUVs.

Sem dúvida O que era É um modelo tão icónico que em breve será elétrico para expandir o desenvolvimento da gama Stuttgart. Assim, a gigante alemã desenhou um modelo elegante e topo de gama, e também conseguiu manter os custos muito baixos, dado que é Porsche.

O certo é que ao longo do tempo este automóvel se tornou um dos automóveis mais procurados no segmento de usados, e certamente não faltam ofertas neste segmento. É por isso que haverá muita gente no Subito.it que mal pode esperar para colocar as mãos em um carro com um valor de mercado nunca visto antes.

Porsche Macan: carros usados ​​a um preço único

Os revendedores não perdem tempo destacando suas peças valiosas, e é por isso que a Albanese Motori SRL faz exatamente isso Turyanova, Na província de Reggio Calabria, foi lançada uma fantástica venda online Porsche Macan A um preço imbatível. Estamos diante de um carro que foi matriculado em junho de 2014.

Nestes dez anos ele viajou um total de 215 mil km, Portanto, percorremos em média mais de 20 mil quilômetros. Números que podem assustar alguns compradores, mas ainda estamos diante de um dos melhores modelos alemães. O veículo em questão tem 468 cm de comprimento, 192 cm de largura, 162 cm de altura e pesa 1.955 kg.

O motor que possui internamente é de 6 cilindros com cilindrada de 2.967 e pode entregar no máximo 250 cavalos de potência. A velocidade máxima que este carro pode atingir é de 230 km/h, com aceleração de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. Portanto, o carro vai deixar todos sem palavras, com este carro que outrora custou 66.190 euros, mas agora pode ser adquirido neste estado depois de gastar um mínimo de 32.900 euros.