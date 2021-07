Ragnarok no próximo mês, Horizon Forbidden West no verão, para vazar – Nerd4.life

De acordo com QuimSix, ou um vazador que previu uma data de situação e várias informações sobre Far Cry 6, um novo será mostrado em agosto Trailer de um filme A partir de God of War 2: Ragnarok. Mas não só isso, a Sony se prepara para anunciar a data de lançamento e um novo trailer para Horizonte proibido oeste fim do verão.

Embora esse vazamento pareça um pouco confiável, são sempre boatos e boatos, então trate-o como tal. No entanto, neste caso, QuimSix provou ser bastante confiável, mesmo que suas fontes não sejam particularmente precisas.

Nesse caso, ele disse que a fonte é a mesma que forneceu a data condição de jogo. Desta vez, ele disse que a Sony vai ao ar um evento muito mais significativo no próximo mês do que há alguns dias, já que God Of War 2, que muitos agora chamam de Ragnarok, estará presente com um novo trailer. Primeiro, se você não contar o humor curto.

verão Play StationNo entanto, vai ser quente, porque não só existe God of War, mas Horizon Forbidden West também está pronto para se mostrar mais uma vez ao público, desta vez com uma data de lançamento final e outros vídeos. Nesse caso, QuimSix não sabe quando será mostrada a aventura de Aloy, se ele está com GoW 2 ou alguma outra ocasião, ele só sabe que será durante o verão.