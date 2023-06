A FIAT trará Campagnola de volta à vida? as fotos são loucas

O FIAT Campagnola é um modelo histórico e agora alguém sonha com seu retorno. Vamos descobrir como isso pode ser.

Em casa Fiat É um período muito intenso, prestes a transitar para uma nova era. Para começar, o novo Panda vai estrear-se em 2024, que será praticamente só elétrico, já que só existe uma versão GPL e uma Mild Hybrid a gasolina, mas o caminho já está traçado.

Além do motor, a principal mudança incidirá num design totalmente revisto, que se inspirará nas formas históricas do Lingotto para o interior, e tudo isto também se aplicará ao Multipla, previsto para 2025. Em suma, trata-se de uma nova era para começar, mas agora é hora de olhar para trás por um momento.

A FIAT é uma casa que sempre atrai muito interesse, principalmente na Itália, com muitos entusiastas que querem ver os modelos históricos em ação novamente. Alguém pensou bem em tomar Campagnola como exemplo e o revisou com cânones estilísticos modernos, e devo dizer que o resultado foi surpreendente. Vamos descobrir.

Fiat, é assim que Campagnola pode ser

lá Fiat Uma das criaturas mais incomuns da casa de Turim é o Campagnola, apresentado em 1951. É um dos modelos mais duradouros de todos os tempos, pois ainda foi produzido até 1987, embora obviamente diferentes versões tenham sido feitas.

Este tipo de veículo off-road está há muito tempo impresso na mente dos entusiastas, e há quem imagine um retorno emocionante. Estamos falando do designer e do arquiteto Thomas D’Amicoque está no canal dele YouTube Ele enviou um vídeo mostrando uma revisita de Campagnola em um tom moderno.

A sua ideia é restaurar as suas formas originais, mas adaptá-las aos nossos tempos com os materiais e tecnologias mais recentes. As dimensões, de acordo com sua descrição, serão um pouco maiores Do modelo antigo, com habitabilidade melhorada, mesmo que seja um veículo todo-o-terreno, certamente não se pode esperar quem sabe o que é conforto.

No interior, encontramos um painel de instrumentos equipado com muitas opções, também um detalhado e cativante sistema de infoentretenimento. Quanto ao motor, para o FIAT em questão Consideramos um motor turbo a gasolina 1.9 de 250 cavalos com tração nas quatro rodas. O visual é bem esportivo e cativante, com várias cores diferentes que o autor imaginou para serem aplicadas no carro, inclusive o amarelo do vídeo postado acima.

Para o registro, é bVale ressaltar que é uma obra inteiramente de sua imaginação E que não há verdade neste momento. No entanto, a Casa de Turim disse várias vezes que existe uma ideia muito específica no futuro, para trazer os nomes históricos de volta à vida.

Exemplo disso é o tão comentado Topolino nos últimos dias, que voltou à vida em forma de microcarro, mas o Multipla também viverá uma segunda juventude em 2025. Veremos se até o lendário Campagnola terá sorte ou se ficará apenas nos livros de história das quatro rodas.