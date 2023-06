Unreal Engine 5.2: O plug-in permite adicionar DLSS 3 com muita facilidade

A NVIDIA anunciou o lançamento do Plugins para Unreal Engine 5.2 que permite adicionar arquivos DLSS3 Facilmente ótimo para jogos. “NVIDIA DLSS 3 oferece algumas tecnologias de geração de quadros muito impressionantes e o plug-in Unreal Engine 5.2 dará aos desenvolvedores uma ótima opção para aumentar a qualidade e o desempenho de seus jogos”, disse Nick Penwarden, vice-presidente de engenharia da Epic Games. Portanto, agora podemos esperar que mais jogos sejam lançados usando a tecnologia de upscaling da Nvidia, disponível nas placas da série RTX 40.

Entre os jogos mais recentes para receber suporte DLSS; Neste caso da segunda iteração, destacam-se Forever Skies e Trepang2. Enquanto isso, antes do lançamento oficial, os jogadores do Steam podem jogar a demo de Warhaven com DLSS 2, que apresenta 6 soldados, 4 imortais, 4 mapas e 2 modos, até 26 de junho. ser acelerado para níveis mais altos com NVIDIA DLSS 3 e a latência do sistema pode ser reduzida com NVIDIA Reflex.”

Vamos ver outros jogos com DLSS disponíveis a partir de hoje: