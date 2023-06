EA Sports e EA Games se separaram enquanto a empresa se reorganizava

Há uma grande reorganização acontecendo dentro de A Artes eletrônicaso que já levou a uma mudança significativa na estrutura da empresa, com EA Sports – uma marca comercial da Electronic Arts E jogos da EA que foi separado e renomeado para “EA Entertainment”.

Este é um sinal de que a Electronic Arts quer se expandir para fora do mundo dos videogames, sempre que possível, explicou o CEO André Wilson Em uma mensagem com o anúncio: “Estamos construindo o futuro do entretenimento interativo com base em séries lendárias e novas experiências inovadoras, que representam tremendas oportunidades de crescimento”.



foto de Laura Meili

Laura Meili, Chief Operating Officer (COO), se tornará Chief Entertainment, Technology and Development Central A EA Entretenimento, onde trabalhará em estreita colaboração com Vince Zampella (presidente da Respawn Entertainment) e outros executivos. Cam Weber, que nasceu nas categorias de jogos de futebol da empresa, continuará a liderar a EA Sports. Ambos terão mais controle sobre suas respectivas gravadoras, o que lhes permitirá supervisionar o orçamento dos projetos e ter mais agilidade na tomada de decisões.

André Wilson Ele permanecerá como CEO e chefiará as duas marcas. A notícia coincide com as aposentadorias do diretor de experiência Chris Brozzo e do diretor financeiro Chris Suh, cujas funções serão assumidas por David Tenson e Stuart Canfield, respectivamente.

A reorganização da EA já está em andamento há algum tempo. Foi anunciado recentemente que Star Wars: The Old Republic foi encomendado para um terceiro estúdio. Os funcionários que trabalham no jogo tiveram a oportunidade de assumir outras funções dentro da empresa.

Para os dois novos títulos, a EA Sports continuará a lidar com a série F1, bem como as séries PGA Tour e Super Mega Baseball, além de sua série clássica, que inclui Madden, EA Sports FC (anteriormente FIFA), NHL e College Football devem estar a caminho.

A EA Entertainment dará as boas-vindas ao Respawn, Ele dizRipple Effect, Ridgeline Games (Battlefield), Full Circle (Skate), Motive Studio (Iron Man), EA’s Seattle, BioWare, EA Originals. Ele também dirigirá os títulos móveis da empresa, incluindo Star Wars: Galaxy of Heroes e Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth.

Mesmo que a mudança pareça massiva, na verdade, grande parte da estrutura da empresa permanecerá a mesma. Zampella continuará patrocinando Respawn e Battlefield. Samantha Ryan da Bioware, Maxis, Full Circle e Motive Studios. A maior mudança, além do maior controle por parte dos novos patrões, será na divisão da EA Sports do restante da empresa, que ainda é a mola propulsora da receita da empresa, tendo em vista que só o FIFA 23 gerou essa receita. $ 2 bilhões desde a sua publicação.

“Nos próximos meses, Stewart, Laura, Cam e David trabalharão com os chefes dos estúdios para realizar essas mudanças organizacionais”, escreveu Wilson, acrescentando que “os negócios da EA continuam fortes”.