Smartphone: Aqui está o truque viral no TikTok de papéis de parede | Se você soubesse, você nunca faria sem isso

A personalização completa do telefone é uma das etapas que as pessoas mais adoram, pois permite que você torne seu dispositivo único.

Além do papel de parede, capa e tela de bloqueio, existem muitos outros sistemas que aproximam seu smartphone da sua personalidade e gostos.

Um recurso muito popular do iPhone é A capacidade de criar papel de parede dinâmico Que muda de imagem cada vez que o telefone é bloqueado e desbloqueado. Isso permite que você sempre tenha uma série de fotos que você está anotando em particular bem no fundo.

o papéis de parede carrossel É perfeito para quem ama fotografia e quer relembrar muitos momentos preciosos impressos nas fotos salvas na galeria do iPhone, mas não é só isso.

Caso não seja possível selecionar um grupo de imagens para selecioná-las Você pode deixá-lo para o seu smartphone, que poderá reconhecer os disparos mais importantes de forma totalmente automática e rápida. Para ativar a função, você pode seguir dois caminhos, mas o único permanece particularmente simples.

Como configurar um carrossel de fundo para personalizar seu iPhone

Em primeiro lugar, verifique se você tem um conjunto de fotos para usar como papel de parede no seu iPhone e abra o aplicativo “configurações” no iPhone. Role para baixo, selecione “fundo” E toque em “Escolher um novo papel de parede”, na parte superior você encontrará a opção “Álbum” a ser selecionada para escolher o álbum de fotos com as fotos mais populares para exibir no círculo do papel de parede. Nesse ponto, você pode selecionar o álbum desejado e clicar na imagem para defini-la como primeiro papel de parede.

Aqui também é possível Faça os ajustes necessários-Como arrastar e redimensionar a imagem. Depois de concluídas as alterações, basta tocar em Definir no canto inferior direito, e na próxima tela será possível escolher se deseja definir apenas o papel de parede para Tela de bloqueio, apenas para a tela inicial ou ambas.

Em vez disso, você pode proceder da seguinte maneira: