Galaxy Enhance-X: aplicativo de edição de fotos da Samsung chega ao Galaxy Z Fold 4 e mais

Em abril passado, a Samsung apresentou o Galaxy Enhance-X, seu aplicativo de edição de fotos com inteligência artificial, disponível no Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra, anunciando planos para expandir a compatibilidade com o Galaxy S22 em breve. Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra e no Galaxy Z Fold 4. Em maio passado, foi anunciado que o desenvolvimento estava “quase concluído”. A estas horas a app está também disponível na Galaxy Store para estes e outros smartphones.

O Galaxy Enhance-X, lançado em julho do ano passado, foi disponibilizado inicialmente apenas para os celulares Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, exclusivamente em alguns países e sem suporte para o Android 13. Só mais tarde o aplicativo também se tornou compatível com a gama Galaxy S23. Agora, finalmente, chegou também ao Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, ao Galaxy Z Flip 4, a todos os Galaxy S21s e poderá chegar em breve a outros aparelhos da empresa coreana.