A maior TV LED QD-Mini do mundo foi anunciada, e o brilho e os detalhes estão fora da escala: o preço também

A maior TV LED QD-Mini do mundo foi anunciada recentemente. Possui brilho e detalhes prontos para uso, aqui estão todos os detalhes.

CES 2024 em Las Vegas É a maior vitrine do ano para grandes empresas que atuam no setor de tecnologia. Com apresentações além do imaginável, que são enriquecidas com muitas novidades voltadas diretamente para a inovação. Este também é o caso Das televisõesAlguns modelos possuem especificações técnicas incríveis e atraem o interesse de entusiastas e não entusiastas.

Este também é o caso Mini tevê do diodo emissor de luz de QD, Que é considerado o maior do mundo em tamanho. Mas não só isso, porque olhando a ficha técnica você notará brilhos e detalhes definitivamente fora do comum e que vão interessar a um determinado tipo de público. Nota sobre o preço, Também bastante alto, mas de acordo com quais seriam as idiossincrasias do aparelho.

A maior TV LED QD-Mini do mundo está aqui: aqui está o que sabemos

nos últimos dias, TCL aproveitou a CES 2024 em Las Vegas Para apresentar o que é hoje A maior TV LED QD-Mini do mundo. Que possui tamanho de 115 polegadas e estará disponível para o mercado global em breve. O que surpreende é a última geração de especificações técnicas, que lhe permitirá desfrutar de um dos painéis com melhor desempenho óptico.

Este dispositivo, denominado 115QM891, concentra-se inteiramente nas áreas de escurecimento, Qual número mais de 20.000, junto com 8 milhões de pixels e brilho máximo de 5.000 nits. E não termina aqui, porque obrigado Tecnologia Quantum Dot QLED Você terá cores ricas. Há também certificação IMAX Enhanced, bem como suporte HDR ULTRA e Dolby Vision IQ para um resultado final sem precedentes.

Notamos também a presença de tela antirreflexo, compatibilidade com Wi-Fi 6 e sistema de alto-falantes multicanal 6.2.2. No lado dos jogos, existem recursos exclusivos. Como 4K a 144 HzGame Accelerator 240 e 240 VRR e certificação AMD FreeSync Premium. O processador é muito interessante, com uma atualização em relação ao TCL AIPQ PRO utilizado Para outros modelos 2024 da classe Q. Ainda não sabemos qual será a data de lançamento e preço de mercado, mas tudo indica que seguiremos a linha com a TV X11G Max. Então os números Quase US$ 11.000.