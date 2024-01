O telhado “mágico” que bloqueia o sol

A magia da eletrônica – Aproveite o calor do sol de inverno ou, pelo contrário, proteja-se do calor do sol de verão sem reduzir a luminosidade na cabine de passageiros: Teto de vidro panorâmico Solar Bay Desenvolvido por Renault Consegui fazer tudo isso silenciosamente e em um espaço pequeno. É o guarda-chuva que Opacidade Vir Controlada Eletronicamente, para que você não precise de cortinas blackout deslizantes volumosas e pesadas. Esta solução, segundo a Renault, permite obter 3 cm de altura livre, economizando de 6 a 8 kg de peso. Peso E facilita a regulação da luz que entra.

Na verdade, o Solar Bay Ele pode ser controlado por meio de um botão na luz do teto, ao qual motorista e passageiro podem acessar, ou por comandos de voz do Google Assistant, que também permite que os passageiros se sentem nos bancos traseiros. Ajustar transparência Do teto. O processo também é totalmente eletrônico rápido Porque é anunciado um tempo de 5 segundos para que um cristal com mais de um metro de comprimento passe do estado opaco para o estado transparente ou vice-versa.

A onda que avança – O processo de opacidade, e retorno ao estado de transparência, é feito com uma espécie de Onda avançada Gradualmente ao longo das nove partes em que o cristal se divide (Assista ao vídeo abaixo). Esta divisão permite diferentes combinações na distribuição da luz: Solarbay de Renault Na verdade pode levar, além da composição Vago ou transparenteMesmo quem vê é transparente de frente e opaco por trás, ou vice-versa. O condutor e o passageiro consideram útil a facilidade de controlo, enquanto os que estão sentados atrás, por exemplo as crianças, apreciam o facto de existir uma opacidade contrastante que parece ser feita especificamente para dormir sem perturbações dos raios solares.

Este teto panorâmico será inicialmente instalado nos principais modelos da Renaulto novo Rafale E Tecnologia eletrônica cênica. Também se destaca como um teto panorâmico inteligente Solar Bay Também possui alta resistência isolamento térmicoIsto graças à sua construção com diversas camadas de cristal e outros materiais.

Cristais líquidos e transparência -Já a planta do telhado Solar Bay de Renaultdesenvolvido em colaboração com o famoso fabricante de cristais Saint-Gobain Diferentes camadas de vidro (Com uma camada externa que repele os raios infravermelhos) Intercalado com outros materiais PVB, o PoliVinilButiral é utilizado em vidros laminados de segurança que evita estilhaços perigosos em caso de quebra e também aumenta o isolamento acústico. O escurecimento ocorre na camada baseada em AmpliSky Tecnologia CLP (Cristal Líquido Disperso em Polímero): O campo elétrico aplicado através do PDLC altera a camada condutoraOrientação de cristais líquidos Torná-los mais ou menos transparentes por meio de um mecanismo igual ao utilizado nas telas LCD de TVs, monitores, celulares e tablets.

Outra característica interessante é o fato do teto Solar Bay Ele muda automaticamente para o modo opaco quando você desliga o motor e sai do carro e retorna à última configuração assim que você liga o motor novamente: desta forma o carro não corre o risco de superaquecer ao sol quando é desligado e “Ele lembra” Ao mesmo tempo Preferências De passageiros. de acordo com Renault A Solarbay está “democratizando esta tecnologia com desempenho nos mais altos níveis do mercado, superando os modelos premium”.