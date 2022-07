Loath: Heroes of the Four Kingdoms, o RPG comprovado entre a modernidade e o passado

Alguns jogos vão mantê-lo esperando. Talvez no caminho da concepção à chegada ao mercado encontrem mil eventos inesperados que os atrasam. Mas no final, quando o fizeram, despertaram toda a curiosidade que tinham em você na hora do anúncio. Neste espírito temos Experimente Aloath: Campeões dos Quatro Reinos Pelo estúdio de desenvolvimento Gamera Interactive, um dos projetos italianos mais promissores dos últimos anos, está finalmente disponível em Early Access.

Nesse sentido, parece que a Poluição era realmente para ser Eu repeti várias vezes Na agilidade, experimentar tudo, em vez de enfrentar tudo de uma vez, e passar horas coordenando aspectos individuais da personalidade. Todo o design do jogo parece ter sido pensado com esta filosofia em mente.

Para ser honesto, mesmo crescimento do personagem Lembra muito o antigo título de Amiga: mais seco e básico do que os RPGs modernos, não oferece desenvolvimento real (se não de forma limitada), mas uma especialização baseada na escolha de habilidades passivas e ativas, dividido em diferentes menus. Basicamente, você pode escolher que tipo de personagem deve ser sem restrições de classe ou características. Portanto, se você deseja criar um guerreiro puro, basta escolher habilidades específicas, como golpes poderosos ou ataques de salto, enquanto se deseja misturar combate e magia, pode escolher um grupo misto, adicionando diferentes feitiços à lista.

O ponto de partida para Alaloth: Heroes of the Four Kingdoms é a Moonstone. Gamera Interactive nunca escondeu nenhum segredo de sua existência Inspirado no antigo clássico do Amiga Quanto à estrutura do jogo, na verdade é muito semelhante. No início da aventura, você pode escolher jogar sozinho ou competir com outros heróis para procurar os artefatos mágicos necessários para deter o Elefante, um demônio empenhado em destruir o mundo. Tudo isso se traduz em mais heróis correndo pelo mapa geral, realizando missões e coletando itens, que de tempos em tempos precisam se desafiar para saquear uns aos outros. Exatamente o que aconteceu em Moonstone. O resto do jogo funciona de forma diferente, especialmente as fases de ação, mas o ponto de partida definitivamente não são os RPGs clássicos como Obsidian Entertainment ou BioWare.

Fazer isso não é apenas um hábito de ver iluminação diferente, mas permite acessar diferentes missões e conversar com personagens que estão lá apenas em determinados momentos. neste significado Os mapas são muito bem usados E eles conseguem oferecer muito em um espaço pequeno, ao mesmo tempo em que são diversos e interessantes. Após o reabastecimento, você retornará ao mapa principal em busca da próxima aventura. Você pode decidir seguir uma determinada missão ou pode ficar cego e lidar com os perigos à medida que eles acontecem.

Basicamente tudo está à mão. Então você chega em algum lugar, verifica o quadro de avisos para ver se há novas tarefas, conversa com pessoas que têm um código na cabeça (varia de acordo com o trabalho), conserta equipamentos e cria novos equipamentos. Novo feiticeiro encantado, o dinheiro acumulado é gasto, pode-se dormir em uma pousada local para recuperar a saúde e partir para a aventura. Deve-se notar que todas as áreas urbanas podem ser visitadas tanto de dia como de noite.

por exemplo Cidades e aldeias Não é muito grande e pode ser visitado em poucos minutos, mas para um título como Aloath, isso não é uma desvantagem, pois permite um passe rápido para ir aos lojistas e conversar com personagens para obter ou resolver missões, depois retornar ao centro do jogo, ou seja, vá e acerte os inimigos. Digamos que está totalmente comprimido, o que não é mau dado o foco do jogo. Estas são fases de transição que restauram a estabilidade e o relaxamento em vez de momentos de exploração.

como almas suaves



A luta é difícil, mas melhora rapidamente

As fases mais importantes do jogo são as fases de ação, onde você enfrenta áreas cheias de inimigos. sobre o princípioMeta É vencer todo mundo e colecionar tesouros espalhados pelo mapa, mas entre dizer e fazer definitivamente há uma grande dificuldade, pelo menos nas primeiras horas de jogo, ou seja, quando o equipamento está ruim, as poções de cura são poucas e a habilidade com o console ainda deixa a desejar. Tenha em mente que durante as missões não é possível acessar o inventário ou usar as coisas ao seu redor, então a preparação é muito importante (para que antes de cada zona perigosa haja uma zona de conforto para fazer os ajustes finais).

o sistema de combate É totalmente clássico, mas com um toque de alma que não faz mal. Então você tem que alternar ataques rápidos com ataques poderosos, enquanto tenta se esquivar ou desviar dos golpes dos inimigos (mas no último caso, se você não tiver uma armadura excelente, corre o risco de sofrer muito dano de qualquer maneira). De fato, para dominar tudo, você precisa desenvolver o instinto certo de esquivar ou esquivar no último momento, para poder aproveitar os slots inimigos para nossos ataques.



Estilisticamente, Aloath é pura fantasia

Em geral, funciona muito bem, mesmo na presença de vários inimigos, sejam bandidos ou lagartos com excesso de peso liberando sua saliva venenosa para babar. Claro que também é importante cuidar do seu equipamento, pois eles são consertados por um ferreiro quando estão muito gastos ou comprados novamente quando você coletou dinheiro suficiente, para que você não acabe com um malus na batalha.

A curva de dificuldade em Alaloth: Champions of The Four Kingdoms é íngreme no início, tornando-se mais suave após algumas horas de jogo, quando missões que pareciam praticamente impossíveis, um passeio saudável e grandes grupos de inimigos convergindo nos mapas começam a não ter medo. De vez em quando também teremos que enfrentar os deuses Presidenteé claro mais perigoso que os inimigos básicos e equipado com técnicas mais dolorosas e insidiosas, mas nada é muito difícil de superar quando se domina a arte de driblar.