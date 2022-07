Anunciando novos jogos para o mês de julho e há muitos mais

Dentro do cronograma, a Microsoft anunciou hoje o lançamento do i Novos jogos do Xbox Game Pass Na primeira quinzena de julho para Xbox Series X/S, PC, Xbox One e Mobile via Cloud. Uma seleção interessante de títulos, começando com O Retorno da Yakuza.

Yakuza Zero, Kiwami e Kiwami 2 retornam para o Game Pass Tendo removido nos últimos meses, sem dúvida uma boa notícia para Todos os fãs da famosa saga SEGA. Aqui está a lista completa de novos jogos do Xbox Game Pass para julho de 2022:

Xbox Game Pass julho de 2022

Última chamada BBS (PC) – 5 de julho

Yakuza 0 (nuvem, console, PC) – 5 de julho

Yakuza Kiwami (nuvem, console, PC) – 5 de julho

Yakuza Kiwami 2 (nuvem, console, PC) – 5 de julho

DJMax Respect V (Cloud, Console, PC) – 7 de julho

Matchpoint Tennis Championship (Cloud, Console, PC) – 7 de julho

Estrada 96 (nuvem, console, PC) – 7 de julho

Escape Academy (console, PC) – 14 de julho

My Friend Peppa Pig (Cloud, Console, PC) – 14 de julho

sobrecarregar (PC) – 14 de julho

Patrulha Canina chama a cidade de aventura do filme (nuvem, console, PC) – 14 de julho

Simulador PowerWash (nuvem, console, PC) – 14 de julho

A partir de 15 de julho Em vez disso, os seguintes jogos sairão do catálogo do Xbox Game Pass e PC Game Pass: Atomcrops (Cloud, Console, PC) carniça (Cloud, Console, PC) Filhos de Morta (Cloud, Console, PC) contos de chris (Cloud, Console, PC) e Lethal League Blaze (Cloud, Console, PC).