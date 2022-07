Trailer IVGA 2022 mostra as cores da Itália – Nerd4.life

Por ocasião do IVGA 2022 (Italian Games Awards), a jyamma games lançou um novo trator dos mais promissores Projeto GalileuTodos focados em representar a Itália e seu povo Cores dentro do jogo.

Conforme explicado por Francesco Aponizio, Diretor Criativo e Artístico do jogo, o objetivo da equipe de desenvolvimento não é apenas lançar outro RPG, mas criar uma experiência em que nossos ricos encontrem espaço. Além da nossa cultura, sem abrir mão dos elementos de jogabilidade do como almas.

Em suma, o mundo de Enotria (onde o Projeto Galileo estará localizado) será em grande parte de inspiração italiana, como evidenciado pela sequência do jogo visualizada no vídeo. Na verdade, algumas das vistas são realmente especiais e algo infelizmente nunca visto em um videogame, pelo menos feito com tanto interesse e amor.

Os desenvolvedores estão muito convencidos de Orientação técnica Do jogo, cunhando um novo termo para defini-lo: “Summer Souls”, um jogo que combina a beleza do verão italiano com a escuridão inerente ao subgênero desenvolvido pela FromSoftware.

Antes de deixarmos você com tanta beleza, lembramos que o Projeto Galileo está em desenvolvimento para PC, Xbox Series X, S, PS5 e Nintendo Switch.