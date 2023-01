PS5, os problemas de disponibilidade do console já acabaram? – Multiplayer.it

a Problemas Relacionado disponibilidade para PS5 nas lojas Eles realmente acabaram? As palavras que Jim Ryan disse durante a conferência da Sony na CES 2023 foram bastante claras, mas um console da Sony pode ser facilmente encontrado e comprado em tantos varejistas?

Agora, como você certamente sabe, As coisas ainda não são assim: Reabastecimentos na Amazon e outras lojas online estão se tornando mais frequentes e consistentes, sem dúvida, mas você ainda terá que esperar semanas ou meses antes de encontrar um Playstation 5enquanto a prática comercial de venda de pacotes ainda é bastante difundida.

Obviamente, logo após a conferência da empresa japonesa em Las Vegas, fomos todos dar uma olhada nas várias lojas online ou fazer alguns telefonemas, e logo descobrimos a amarga verdade: Papai Noel com um trenó cheio de consoles não cruzou o céu naquela noite, nem aconteceu um milagre de Natal.

Decepção à parte, foi interessante notar que, apesar dos estoques limitados, a Sony conseguiu vender 30 milhões de PS5s até o momento, com dezembro de 2022 se tornando o melhor mês de todos os tempos para o console: mais uma indicação de que Algo está mudando na frente de distribuição Portanto, a conhecida crise dos semicondutores finalmente ficou para trás.

Mas voltemos às observações de Jim Ryan: “Quem quiser um PlayStation 5 deve poder encontrá-lo mais facilmente nas lojas, a partir de agora”, disse o chefe da Sony Interactive Entertainment, e neste momento a única explicação possível é que a referência éfuturo próximo.

Obviamente, Ryan estava falando de uma situação que aos poucos voltaria ao normal e, portanto, não voltaria a um nível Mudança da noite para a manhã, o que era impossível de implementar dados os números em jogo. Em suma, uma mensagem positiva para compartilhar durante um evento como o CES 2023, que nunca é demais.

Como já dissemos em mais de uma ocasião, o desempenho do PS5 apesar desse cenário complexo é impressionante, e será realmente interessante entender o que Os recursos reais do console Em um contexto pré-pandêmico, quando esse tipo de produto estava disponível em quase todos os lugares. Parece que foi há um século, certo?

