Comunicação via satélite chega ao Android (para chamadas de emergência): nova tecnologia da Qualcomm

Com o Snapdragon Satellite Service, e em colaboração com a Iridium, os smartphones com o processador Snapdragon 8 Gen 2 poderão utilizar esta conectividade em caso de emergência.

depois, depois iphone 14 eu também smartphones android Eles podem contar com isso Em contato via satélite para enviar mensagens de emergência. Este anúncio foi feito durante a CES em Las Vegas Empresa processadora Qualcomm: Vários modelos futuros de smartphones Android poderão contar Na solução Snapdragon Satellite renomeadaE. Para obter acesso à estreita conexão via satélite da Qualcomm Acordo com a Iridium Corporation quem tem 66 satélites em órbita e ele Ativa há 25 anos neste setor.

Quem (e quando) poderá usá-lo Somente aqueles que serão capazes de usar esta tecnologia Smartphones que irão integrar a plataforma Snapdragon 8 Gen 2 no seu interior. No momento não está especificado quais modelos terão acesso a esse recurso, embora seja claro que deve ser Pelo menos no início dos smartphones topo de gama Pelos principais fabricantes, em primeiro lugar Samsung e Google. A conexão via satélite será utilizável A partir do segundo semestre de 2023mas não são indicados custos adicionais por serviços por parte do usuário.











































































































Conforme indicado dentro Comunicado de imprensa da Qualcommconexão via satélite Permitirá o acesso ao serviço de emergência Para pedir ajuda através do seu smartphone, Quando nenhum outro tipo de cobertura estiver disponível. Mas a empresa também se referiu a outros recursos como a troca de mensagens de texto ou a possibilidade de ligar de áreas rurais, ou desconectado de outra forma, para atividades diárias além do uso em circunstâncias de emergência.

A Qualcomm quer superar o uso exclusivo do Snapdragon Satellite em smartphones, Disponibilizando a tecnologia também para tablets, laptops, terminais IoT e veículos. Enquanto isso garmin Já manifestou interesse na iniciativa da Qualcomm e da Iridium de ampliar o serviço de sinalização de emergência que já prestam por meio de seus dispositivos vestíveis.

precedente da Apple A Apple forneceu seu serviço para emergência SOS baseado em conexão via satélite via lançamento do iPhone 14 setembro passado. Conforme explicado pela empresaDesta forma, as pessoas que estão em algum momento sem conexão de celular, muito menos wi-fi, Eles podem entrar em contato com os serviços de emergência através da rede de satélites. A partir de meados de dezembro passado, o serviço Já chegou a alguns países europeus como França, Alemanha e Reino UnidoE Após o lançamento inicial que era apenas para os EUA e Canadá. Entre outras possibilidades, há também Compartilhe sua localização via satélite com o aplicativo Dov’è.