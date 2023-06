Vocês ainda são amigos depois de uma história de amor? Você não sabe no que está se metendo

Entre as razões pelas quais alguns ex-namorados continuam amigos pode estar o narcisismo e a obsessão pelo controle: aqui está o estudo.

Um estudo recente deUniversidade de Oakland na Califórnia Concentre-se nas razões pelas quais os ex-cônjuges podem decidir isso ficar amigos. A pesquisa envolveu 861 voluntários e, destes, analisaram experiências vividas de envolvimento romântico e amoroso e traços de personalidade.

A pesquisa baseou-se também na análise das relações em curso dos voluntários, em termos de amizades km em termos de Relações conjugais emocionais exclusivas, para focar a seguir nos motivos para manter uma relação amigável com ex-companheiros. Por fim, foi solicitado aos voluntários o preenchimento de um questionário elaborado pelos pesquisadores para identificação Possíveis tendências narcisistas e psicóticas.

Com base nos resultados, verificou-se que os voluntários que apresentaram traços de personalidade semelhantes aos de narcisistas e psicopatas também são Aqueles que tendem a manter mais contato com o ex. É importante ressaltar que isso não significa que manter boas relações com o ex e transformar o amor em amizade seja um sinal de personalidade perturbada: ao contrário, aqueles que apresentam efeitos atribuíveis ou semelhantes ao narcisismo e à psicopatia tendem a ser mais propensos a manter o relacionamento com seu ex. Vamos descobrir o porquê.

Razões para manter contato com ex-namorados em casos de possíveis transtornos de personalidade

Entre os resultados do estudo, surgiram evidências sobre a tendência de voluntários que apresentavam traços de personalidade semelhantes aos de narcisistas e psicopatas patológicos desejarem manter contato com ex-colegas de classe. Obsessões sobre ser excessivamente controladorE ao desejo sexual e ao egoísmo.

Em outras palavras, o desejo de permanecer amigo para alguns dos voluntários não foi ditado por uma verdadeira proximidade que continua mesmo após a separação, transformando-se em novas formas de relacionamento que poderiam se tornar mais positivas e saudáveis ​​do que o relacionamento exclusivo conduzido durante o namoro, mas – principalmente – deIncapacidade de aceitar a rejeição. Mas também da persistência do desejo de ser “possuída” ou “possuída” sexualmente pelo ex-companheiro e da necessidade insaciável de sentir um e o mesmo indispensável, no seio do universo emocional e cognitivo do ex.

Assim, nestes casos, um ou ambos os parceiros escondem uma relação altamente afetuosa, que é conduzida para satisfazer as obsessões e compulsões do ego. Numa relação indiferente, como a de amizade, a nova relação pode ter aparências, mas Na verdade, ela esconde intenções muito diferentes. Portanto, quando vêm à tona indícios de atitudes semelhantes, sem dúvida, o ideal é também romper a aparente relação de amizade, que na verdade sempre foi tudo, mas nunca se resolveu qualquer tentativa de domínio e posse. .