Anunciando a expansão de Shadow of the Erdtree – Multiplayer.it

FromSoftware anunciou que está trabalhando em Sombra procuradao primeiro expansão para anel Elden.

O anúncio foi feito por meio de uma postagem no Twitter acompanhada de arte. No momento, o estúdio japonês não compartilhou nenhum outro detalhe sobre o conteúdo do Elden Ring DLC, incluindo um arquivo data de saída. No entanto, fala-se de uma “expansão em breve”, o que sugere que provavelmente não teremos que esperar muito antes de podermos experimentar novas aventuras no Interregnum.

“Levante-se, Senzaluce, e vamos trilhar um novo caminho juntos”, dizia o post. “A próxima expansão para Elden Ring, Shadow of the Erdtree, está atualmente em desenvolvimento. Esperamos que você esteja ansioso por novas aventuras em Interregnum.”

A obra imortaliza uma figura de longos cabelos dourados cavalgando, cercada pelo que parecem ser as tumbas de fantasmas, enquanto ao fundo vemos uma grande árvore (a árvore sagrada de Mikela?) exalando substância dourada.

O número misterioso Pode ser a Michela, gêmea de Malenia, devido à grande semelhança com o personagem visto na prequela de Elden Ring para o cinema. Além disso, o ouro na árvore pode ser uma referência à ligação entre Miquella e o ouro puro, que ela usa para conter a podridão de Malenia. A presença de Torrente, agora sob os cuidados de Senzaluce, indica que o DLC pode ser ambientado no passado.

Sabemos que há muito conteúdo cortado de Elden Ring dedicado a Mikaela e há rumores de seu papel central no DLC há algum tempo. Dito isto, lembre-se de que isso é apenas especulação de nossa parte, leve-o com cautela.

Para saber mais, só nos resta esperar. Enquanto isso, sugerimos que você leia nosso resumo especial do que pode esperar do Elden Ring DLC.