Beyond Good & Evil 2, chefe da equipe de desenvolvimento da Ubisoft Montpellier saiu – Multiplayer.it

o Chefe da equipe de desenvolvimento para Além do bem e do malnuvens de carmona Ele deixou a Ubisoft Montpellier: Kotaku relata que o estúdio seria investigado pelas autoridades locais devido a um número sem precedentes de funcionários esgotados, que foram forçados a tirar licença médica.

Algumas semanas atrás, a Ubisoft confirmou que Beyond Good & Evil 2 não foi cancelado e o desenvolvimento continua, mas de acordo com esta informação Parece que a situação não é das melhores Dentro das fileiras do estúdio responsável pela criação do jogo, que trabalha neste projeto há mais de dez anos.

“A saúde e o bem-estar de nossas equipes são nossa prioridade”, disse um porta-voz da Ubisoft em um e-mail ao Kotaku. “Devido ao longo ciclo de desenvolvimento de Beyond Good & Evil 2, o estúdio de Montpellier passou por uma série de salvaguardas por uma empresa externa para proteger a saúde dos funcionários e avaliar a necessidade de mais suporte.”

Ao que tudo indica, a despedida de Carmona ia ser noticiada aos seus companheiros na semana passada, sem dar o motivo da despedida. Neste caso estamos a falar de um veterano com quase vinte anos de experiência na empresa francesa, que não quis prestar declarações sobre o sucedido.

No entanto, como mencionamos, houve dezenas de ausências por motivos de saúde na equipe, inclusive entre os executivos, segundo três fontes familiarizadas com as operações do estúdio. Algumas pessoas voltaram ao trabalho, outras também deixaram a empresa, enquanto os papéis principais relacionados ao desenvolvimento de Beyond Good & Evil 2 mudaram de acordo.