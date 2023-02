Hoje é possível assistir seus programas de TV no carro: aqui está o que você precisa

Assistir TV no carro. Algo que até recentemente era inimaginável, mas hoje parece alcançável dessa forma.

uma ideia Assista seus programas de TV favoritos, programas favoritos ou até jogos de futebol dentro do seu carro serão um sonho. Especialmente para motoristas Eles tiveram que passar muitas horas no trânsito ou em seu próprio carro.

para ter certeza, Assistir TV enquanto dirige é perigoso. Obviamente, a inovação da qual estamos falando hoje certamente será usada enquanto você estiver estacionado em seu carro, e certamente não ao dirigir na cidade ou no trânsito suburbano.

As últimas notícias neste sentido vêm de Google. A conhecida empresa e motor de busca já desenvolveu a aplicação para carros de última geração Android Auto. Por outras palavras, a capacidade de ligar o seu telemóvel ao automóvel através de USB e utilizar funções de condução otimizadas, como chamadas, mensagens, música e navegação a partir do visor e do rádio do automóvel.

Embora o hack venha com um complemento Uma segunda aplicaçãosempre aptos a facilitar os motoristas ou passageiros de um veículo que queiram acompanhar um evento ou programa de TV.

AAStore, o aplicativo que traz a experiência da TV para o seu carro

O programa de nomes foi desenvolvido AAStore, também criado pelo Google e Android. Sua missão é ir além dos serviços Android Auto, oferecendo a possibilidade de assistir TV dentro do carro.

Sempre conectando seu aparelho via USB e usando o AAStore, o motorista e os passageiros podem usar a tela do carro para assistir a vídeos YouTubeFilmes e séries de TV Netflix e Amazon PrimeE qualquer conteúdo da web que seja transmitido e até mesmo partidas Transmitido por DAZN, Sky Go ou outras plataformas. Em suma, um pequeno mundo de TV dentro do seu carro.

usando ícones aplicativo personalizado Você pode transformar qualquer site em um aplicativo que pode ser visto no Android Auto. Para fazer isso, basta inserir um link para um site de streaming para visualizá-lo de forma simples e instantânea na tela do seu carro.

Para fazer tudo isso, você só precisa baixar o programa AAStore Grátis e instale você mesmo Celular Com o sistema operacional Android. Também é possível fazer uma doação para melhorias adicionais nessa função, que vão muito além dos recursos padrão do Android Auto.

Como mencionado anteriormente, é recomendável que Só use este aplicativo em seu carro quando não estiver dirigindopara não distrair o motorista. É ainda melhor assistir seus programas favoritos confortavelmente em assentos internos quando eles estiverem desligados ou já desligados.