Espaço, plano de 1,5 bilhão para o castelo em Corso Marche em Turim

Turim. Um traje espacial totalmente europeu, que os astronautas deverão usar em futuras longas viagens pelo universo, durante estadias na Lua e viagens a Marte. É apenas um dos projetos de métodos e tecnologias inovadoras voltadas para o futuro das empresas espaciais, apresentados pelas sete startups selecionadas pelo Esa Beck Turin, programa coordenado pela incubadora I3P, com os parceiros Politécnico de Turim, Fundação Lynx e Itália. agência espacial.

A nova rodada de seleções, que eleva para 15 o número de startups em Turim na Esa Bic, está em andamento nestes dias, e ainda há vagas, portanto, com o prazo de 6 de março, o número pode aumentar. As novas “Seven Sisters” estão prontas para iniciar seus projetos inovadores orientados para a “economia do espaço” e para o futuro, não apenas para explorar o espaço, mas também para usar o espaço para melhorar a vida na Terra. As novas empresas, à semelhança das suas antecessoras, receberão uma contribuição financeira de 50.000 euros.

É outro salto para Turim e Piemonte, que estão se movendo em direção a uma nova e promissora economia espacial. Assim como o projeto de cidade espacial regional de € 1,5 bilhão, previsto para ocorrer em um futuro próximo, que visa transformar a área histórica de Corso Marche em um centro de pesquisa e desenvolvimento para a indústria aeroespacial. Nas próximas semanas, a autarquia vai apresentar à autarquia a proposta de financiamento para o desenvolvimento inicial do Castelo, especificamente destinado a pequenas e médias empresas no renovado Edifício 27: “Até ao final do ano teremos lançado o primeiro projeto da pedra do Castelo Aeroespacial”, diz Andrea Tronzano, assessora regional para atividades produtivas. “E não será apenas o lar de pequenas e médias empresas. O Politécnico já começou a trabalhar nos seus laboratórios. Esperamos concluir tudo em 2026 ».

A zona, que abrange uma área de cerca de um milhão de metros quadrados, vai necessitar de serviços e equipamentos como hotelaria e restauração. Será também um espaço de ensino e aprendizagem, com o Museu Aeroespacial, estruturas como bibliotecas e bibliotecas de informação no setor tecnológico, aeronáutica (nascida na Itália entre Turim e Roma nos primórdios da aviação) e exploração espacial.

“Espero que o programa seja concluído”, diz o CEO da Thales Alenia Space Italia. “Promover núcleos de expertise em centros de pesquisa e incubadoras de startups é tornar o trabalho atrativo para talentos, novas ideias e empresas. A cadeia de abastecimento também foi fortalecida, como a de Turim, que já tem uma grande competitividade neste setor e representa um ativo rentável para o nosso país”, acrescenta, referindo-se à cadeia de abastecimento de 350 empresas que operam no setor aeroespacial em Piemonte.

Enquanto isso, com o lançamento de 7 novas startups da Esa-Bic, a cadeia de suprimentos está se expandindo: «O número e a qualidade dos projetos empresariais apoiados pela Esa-Bic Turim no primeiro ano de atividade confirmam a vitalidade e atratividade do nosso setor aeroespacial », comenta o Reitor da Universidade Politécnica de Turim, Guido Saraco. “Nossa universidade tem o compromisso de apoiar o desenvolvimento tecnológico dessas empresas para aumentar suas chances de crescimento e sucesso no mercado. A investigação e os projetos relacionados com os fundos Pnrr que gerimos no domínio do espaço poderão apoiar ainda mais as atividades do ESA Bic Turin Centre nos próximos anos ».