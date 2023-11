Alan Wake 2 não apareceu entre os 150 jogos mais jogados de outubro no PS5 e Xbox Series

Obviamente há algumas considerações a ter: Alan Wake 2 foi lançado no dia 27 de outubro, pelo que só teve 5 dias para consolidar a sua posição no mês em questão, e ainda por cima, o ranking dos jogos mais jogados é dominado pelos jogos gratuitos. -para jogar títulos. E multiplayer, mas para um título desse tamanho é estranho não aparecer em uma lista tão grande.

É um número relativamente indicativo

Isso, aliás, não tem nada a ver com vendas: Alan Wake 2 nem aparece no ranking de jogos da Circana Best-seller Outubro de 2023, mas isso decorre do facto de a empresa de análise não ter acesso a dados precisos relativos ao jogo em questão, como também aconteceu com Baldur’s Gate 3.

Porém, com base no que relatou o analista Matt Piscatella, o título Remedy ainda consta no ranking dos jogos mais jogados, ou seja, aqueles que indicam “Noivado“, mas ainda não aparece entre os 150 primeiros.

Segundo Piscatella, o jogo será lançado em Forma física Sua distribuição provavelmente será útil nos primeiros dias de seu lançamento, mas também existe a possibilidade de que seja um título de nicho em comparação com muitos outros lançamentos. Em qualquer caso, aguardamos quaisquer dados oficiais sobre o assunto, enquanto entretanto recomendamos a nossa análise de Alan Wake 2 para saber mais sobre o assunto.