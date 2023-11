Como traduzir uma página da web com base no navegador que você usa: Guia

Não importa qual navegador você usa, veja como traduzir uma página da web com apenas alguns cliques. Aprenda todos os idiomas em um instante

Vivemos num mundo globalizado onde as informações e notícias são transmitidas em línguas diferentes da nossa, e é por isso que é possível É útil saber como traduzir uma página web Em todos os principais navegadores. Obviamente, ter o conhecimento básico para transformar uma página de um idioma que você não conhece em algo que você possa ler é muito conveniente em muitas situações. Talvez o aspecto mais interessante seja que Não há necessidade de incomodar nenhuma inteligência artificial (Não diretamente) Para fazer coisas para você. Você só precisa saber o procedimento.

Tenha em mente que A qualidade da tradução que você recebe pode não ser a melhor Para todas as combinações de idiomas que você pode querer experimentar. O desenvolvimento de sistemas de tradução, que é bom que também utilizem inteligência artificial, permite-nos agora ter textos legíveis em vários idiomas. Mas é claro que devido Complexidade da linguagem Humano, você ainda pode encontrar inconsistências ou informações que não são transmitidas em italiano da forma correta. O mesmo se aplica aos sistemas de tradução do italiano para outras línguas.

Cada navegador tem seu próprio tradutor: como ativá-lo

Os navegadores vêm lutando há algum tempo para se tornarem pontos de referência para a experiência do usuário. É por isso que, por exemplo, se você comprar um novo computador Microsoft agora mesmo Tente usar o Edge para instalar o Google Chrome Você será questionado por que deseja fazer essa escolha. Uma forma de tentar salvar os usuários. Já que mencionamos Edge e Chrome, vamos ver Como eles traduzem? Conteúdo da Web com esses dois navegadores.

No que diz respeito ao Google Chrome, junto aos ícones para partilhar e transformar páginas em favoritas, na barra cinzenta onde encontra o título do conteúdo, deverá notar um ícone que é Ícone do Google Tradutor que permite obter uma tradução do conteúdo Você está assistindo se estiver em um idioma que você não conhece. Você também pode decidir informar ao Google que a partir de agora as páginas estarão em um idioma específico Eles vão Sempre traduzido Ou exclua idiomas que você conhece. Em vez de Você sempre pode fazer isso Direito do mouse no texto e selecione o item “Tradução em italiano“.

Dentro do Edge você tem um pop-up Que pergunta se você deseja ou não traduzir páginas que não estão nos idiomas que você especificou como idiomas conhecidos. Dentro do Safari há um botão Traduzir De volta à barra de endereço, mas para escolher quais idiomas deseja excluir da tradução, você terá que visitar o painel Idiomas Preferenciais localizado fora do navegador. Por fim, o Mozilla Firefox possui uma função semelhante ao Google Translate, embora ainda seja referida como estando em beta. Deve-se notar que, especificamente no que diz respeito ao Firefox, a função de tradução não está disponível em todas as versões e está particularmente ausente na versão móvel.