PS5 vende bem, Xbox Series vende bem, Nintendo Switch vende bem, isso não é bom para todos? – Multiplayer.it

Como costuma acontecer com a mudança do ano, ainda nestes primeiros dias de 2022, os primeiros dados de vendas de consoles começaram a aparecer no período natalino. Sem ficar muito longo, podemos resumir em seráfico: estão todos bem, bonecas incluídas. Nintendo Switch Parece ter alcançado excelentes resultados, apesar de estar no mercado há vários anos, PS5 Isso é tão bom e desejável que a Sony não consegue acompanhar a demanda, principalmente devido à crise dos semicondutores, e até aumentou a produção do PS4 para aliviar a situação. a Série Xbox Ambos estão em excelente saúde, apesar das dificuldades de armazenamento do Xbox Series X, e Phil Spencer disse que estão vendendo melhor do que os consoles Xbox anteriores, uma afirmação que levou os analistas a falar de 13 milhões de consoles vendidos.

Em suma, é um cenário ideal para a indústria de videogames tradicional, o que a faz respirar um pouco diante do avanço do setor mobile e de outros setores emergentes, mostrando uma vitalidade imprevisível. Essa simples consideração deve ser suficiente para encantar a todos, mesmo aqueles sem determinados dispositivos. em vez de…

Em vez disso, toda vez que um número de vendas positivo é relatado para uma determinada marca, as apresentações que tentam minimizá-lo imediatamente começam a se esquivar de cada vírgula apenas para mostrar que a situação é menos otimista do que parece. Há até quem venha a questionar os dados fornecidos por empresas que atuam no mercado há décadas, como a GfK ou a NPD, para não admitir que o “inimigo”, aparentemente apenas percebido, possa ter ido bem.

O que leva essas pessoas a perguntar o que iria para seus bolsos se seus consoles de “competição” falhassem. Digamos que a PlayStation feche as portas amanhã e comece a produzir meias coloridas, ou a Microsoft abandone o mercado de videogames trocando a marca Xbox para o Office clip-art, ou a Nintendo volte a administrar casas de história e produzir cartões, esses caras que vantagens teria um destino e visão humanitária?

Se fossem intermediários apostando na falência de uma empresa, seu ódio também seria compreensível, mas falando em entretenimento, saber que o console que não foi escolhido (por qualquer motivo, todos são legítimos no que nos diz respeito) fez um mau terminando, o que isso significa para suas vidas? Vai melhorar de alguma forma?