O mod permite alterar o FOV – Nerd4.life

a Versão para PC de God of War Desde ontem está disponível na Epic Games Store e Steam e o primeiro já está disponível moderno. Em particular, uma dessas opções permite modificar um arquivo Campo de visão (FOV), mas por sua conta e risco.

God of War para PC não tem uma opção em relação ao FOV, o que provavelmente se deve à tendência distinta das óperas de Santa Monica, que na verdade é uma única cena sequencial sem recortes reais, o que, aliás, causou alguns problemas para adicionar suporte para 21: 9 ultra-widescreens. , onde os desenvolvedores precisam corrigir muitos elementos, especialmente cenas cortadas.

KingKrouchy criou um mod para o Cheat Engine que permite alterar as configurações relacionadas ao FOV em God of War. em um Postado no Reddit, onde se você quiser baixar o mod, o modr informa que com ele, os parâmetros do campo de visão podem ser modificados Crie problemas durante as cenas O que leva a resultados visualmente desagradáveis.



God of War, imagem do jogo

De qualquer forma, é uma modificação que foi criada em pouco tempo, para que no futuro chegue outra menos problemática.

Para ficar no assunto, esta comparação de vídeo de God of War para PC analisa a taxa de quadros com e sem DLSS, o que mostra um ganho de desempenho realmente notável.