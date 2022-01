US $ 3,5 milhões para cartões falsos de Pokemon recuperados – Nerd4.life

Parece que houve um final feliz para a história Logan Paul Que 3,5 milhões de dólares gastou uma caixa de carta pokémon Acabou sendo errado, pois o número parece ter sido Resfriado YouTuber que virou boxeador.

Agora a coisa é conhecida: Logan Paul gastou uma quantia colossal, ou US $ 3,5 milhões, para o que deveria ter sido um fundo de cartas de Pokémon muito raras, apenas para perceber que eram falsas. Isso também foi confirmado pela Baseball Card Exchange (BBCE), com sede em Chicago, a empresa que tinha que garantir a autenticidade dos produtos na caixa: em vez de cartas Pokémon, havia adesivos GI Joe, aparentemente.

Apesar de ainda não haver um “episódio” oficial final da história, que provavelmente terminará mais uma vez no YouTube, por meio de um vídeo com Logan, parece que o valor pago pelo personagem em questão, de acordo com o que foi noticiado, canelaOu seja, a pessoa que colocou no bolso uma quantia enorme por cartões falsificados.



Logan Paul e Shane no momento da venda do Pokémon Card Chest

Ele mesmo, por outro lado, parece não ter conhecimento disso, considerando que também havia comprado o baú dos colecionadores de Meelyops e Card Kahuna, obviamente sem abri-lo.

De fato, no momento, parece que Shane é o único que resta e o jogo em mãos, pois agora ele terá que lidar com esses vendedores, e é por isso que ele já se transformou em alguns jurídico. Todo o caso ainda parece uma espécie de cenário para uma série de vídeos de influenciadores de mídia social, para ser honesto, mas vamos esperar e ver como o assunto se desenvolve.