Konami recebeu mais de US $ 162.000 do leilão NFT – Nerd4.life

Parece que a primeira experiência de Konami com NFT Através, considerando que a editora parece ter tido lucro Mais de US$ 162.000 da venda do leilão Coleção Castlevania NFT . Organizado por ocasião do trigésimo quinto aniversário da série.

A Konami colocou os NFTs cerimoniais no 35º aniversário de Castlevania na semana passada e aparentemente tudo 14 peças Que compõem o kit foi vendido na forma de NFT, conforme noticiado pela VGC nas últimas horas. São 14 itens que variam de arte digital a peças de música e jogos, todos objetos únicos e imutáveis ​​compostos de dados armazenados no blockchain, que podem ser de propriedade de um particular.

As NFTs da Castlevania foram vendidas na plataforma OpenSea e pareciam todas compradas, com um preço médio de cerca de US$ 12.000 cada, mas com variações diferentes entre uma e outra.



O primeiro mapa de Castlevania na edição NFT é vendido por US$ 26.538

O item foi vendido para o preço mais alto é um mapa do castelo de Drácula baseado no Castlevania original, valendo $ 26.538, outros itens de valor especial foram vídeos de 3 minutos consistindo em vários trechos de gameplay de diferentes capítulos de Castlevania, custando $ 17.518 e arte de Castlevania: circule a lua por mais de 17.000 dólares .

Além de comprar os itens em questão, os compradores também têm a chance de ver seus títulos listados no site NFT dedicado da Konami. A editora provavelmente julgará sua estreia em uma venda NFT como positiva, considerando que também poderá receber royalties sobre futuras revendas de itens, o que pode aumentar o lucro bruto.

Dessa forma, entendemos por que muitas outras editoras, como Ubisoft, Sega e Square Enix, entre outras, recentemente se interessaram por essa nova área de mercado.