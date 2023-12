Trará consigo muitos empregos baseados em IA

A Samsung é definitivamente a fabricante que está fazendo o máximo esforço para atualizar seus dispositivos para Android 14 e One UI 6.0, que é a versão mais recente de sua interface de usuário que trouxe consigo muitos recursos novos. Depois de começar com o Galaxy S23 no final de outubro, o programa de atualização continua com o Galaxy S21 e Galaxy S22 com dispositivos dobráveis, tablets e outros dispositivos da linha Galaxy A.

Samsung está trabalhando em One UI 6.1

No entanto, o fabricante coreano também está ocupado desenvolvendo o pA primeira versão do One UI Que vai estrear na linha Galaxy S24, que deverá estrear no início do próximo ano. One UI 6.1, que integrará diversas funções baseadas em IA, também será lançado nas próximas semanas em outros smartphones compatíveis, começando pela linha Galaxy S23.

A este respeito, parece que a Samsung já iniciou a fase de testes beta da atualização para o seu nível mais alto atual. Um firmware de teste inédito, marcado pela abreviatura, já foi identificado nos servidores da empresa coreana S918NKSU2ZWX2, Provavelmente já é baseado no One UI 6.1. no momento, Uma fase de testes beta públicos não parece ser esperada.

Obviamente, dificilmente veremos todos os recursos de IA que chegarão no Galaxy S24 também no Galaxy S23. Alguns, na verdade, podem necessariamente fazê-lo Requer maiores capacidades de processamento oferecidas pelos processadores Exynos e Snapdragon A Samsung irá utilizá-lo nos próximos dispositivos topo de gama, mas a maioria destas funções também deverá ser compatível com dispositivos mais antigos, especialmente dispositivos topo de gama lançados nos últimos anos.