O novo telefone Samsung Galaxy está à venda na Itália, mas vale mesmo a pena? Este smartphone é uma jóia

Um novo telefone Samsung Galaxy está chegando, mas se você está procurando seu novo smartphone, esse é realmente o aparelho que você estava esperando? Comparação surpreendente.

A Samsung certamente sabe como criar expectativa e entusiasmo por seus produtos. A prova mais recente disto são as escolhas que foram feitas Para o novo Samsung Galaxy Também ficou disponível no nosso lado do oceano depois de apenas ter permanecido disponível para o mercado dos EUA de uma forma algo anómala e por um período mais longo do que o habitual.

Mas talvez tudo o que a Samsung quisesse esperar fosse o período de Natal para impressionar quem precisa de um novo aparelho Um pacote que parece preencher todos os requisitos De uma só vez.

No entanto, quando você olha mais de perto os recursos do novo smartphone Galaxy, também é útil compará-los com os recursos de outros smartphones próximos, porque são do mesmo fabricante e já estão disponíveis. Na verdade, pela comparação parece Algumas diferenças O que pode ou não mudar sua opinião.

O novo telefone Samsung Galaxy é o que você procura?

A Samsung abriu há muito tempo uma filosofia própria que segue em parte o que está acontecendo com a Apple: criar dispositivos da mesma família Diferentes configurações Que têm ofertas e preços diferentes também para satisfazer um público mais vasto, incluindo aqueles que podem fazer alguns compromissos. Estamos falando do processo realizado pela empresa coreana Os produtos são chamados FE Também conhecida como edição de fãs.

São produtos que mantêm muitas das características dos produtos mais populares, mas que, em vez disso, foram ligeiramente descontados em algumas áreas por um preço mais acessível. Foi um dos últimos representantes de produtos que ainda faltavam no mercado europeu Samsung S23 Que agora foi oficialmente anunciado que também chegou até nós.

O produto está disponível em um pacote completo de Botões de galáxia Sempre na versão FE com preço 739 euros. Mas este é realmente o telefone Samsung certo para você? Comparando-o, por exemplo, com a versão clássica do Galaxy S23, você percebe algumas diferenças que podem fazer você pensar novamente. Por exemplo, olhando dentro do S23 FE Eles ainda têm SoCs S22 Enquanto o clássico S23 já se foi para Snapdragon 8 geração 2.

Outro aspecto importante pode ser Leitor de impressão digital É uma versão óptica do S23 FE enquanto uma versão ultrassônica da versão padrão. Um aspecto em que a versão FE parece um avanço é a diagonal da tela, que é um pouco mais alta que a de um smartphone padrão.

A única grande diferença que pode fazer você se inclinar para a versão FE é A bateria é muito maior: 4500mAh contra 3900mAh. O que pode tornar o Samsung Galaxy S23 FE um best-seller neste Natal é o pacote que o combina com fones de ouvido sem fio adquiridos separadamente e com custo. 109 euros.