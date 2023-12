Epic Games vence processo contra Google – Notícias de última hora

A Epic Games, empresa por trás do popular videogame Fortnite, obteve uma importante vitória sobre o Google, acusado de monopólio. Um tribunal da Califórnia decidiu por unanimidade que a gigante da Internet “abusa do seu monopólio no mercado de aplicações, em detrimento dos programadores”. A Epic Games luta há mais de três anos contra Google e Apple, que dominam o mercado graças aos seus sistemas operacionais e que muitas empresas de videogames acusam de manobras anticompetitivas.





“Vitória sobre o Google!” O fundador da Epic Games, Tim Sweeney, escreveu sobre Todos pelo seu apoio! Fortnite grátis!” Sweeney acrescentou. Na verdade, o júri concordou com a Epic Games em todos os pontos: segundo eles, o Google detém o monopólio do mercado de distribuição de aplicativos no Android e o monopólio dos serviços de pagamento no aplicativo. Eles acreditam que o Google agiu de forma anticompetitiva nesses mercados, que a Epic sofreu danos como resultado dessa conduta e que a conexão entre a Google Play App Store e seu serviço de pagamento Google Play Billing é ilegal. “A decisão de hoje é uma vitória para todos os desenvolvedores de aplicativos e consumidores em todo o mundo. Ela mostra que as práticas do Google no mercado de aplicativos móveis são ilegais e que o Google está abusando de seu monopólio para cobrar taxas exorbitantes, reprimir a concorrência e reduzir a inovação”, disse a Epic Games em uma afirmação. declaração. Wilson White, vice-presidente do Google, respondeu em comunicado enviado à imprensa, dizendo: “Pretendemos apelar da decisão”. “O Android e o Google Play oferecem mais opções e abertura do que qualquer outra plataforma móvel. A experiência mostra que estamos em forte concorrência com a Apple e sua App Store, bem como com as lojas de aplicativos em dispositivos Android e consoles de jogos”, continuou White. .



