A Receita chega ao WhatsApp com atualizações fiscais e muito mais: inscrições estão abertas

Notícias importantes sobre como obter informação junto da Autoridade Tributária. Agora também é possível via Whatsapp

Receber Informações e atualizações fiscais, Mas não só isso, ficou um pouco mais fácil do que hoje. Com efeito, foi introduzido um novo serviço que irá facilitar a vida dos contribuintes, ajudando-os a obter sem grandes dificuldades toda a informação de que necessitam relativa a rendimentos, pensões, contribuições, bónus, privilégios, deduções, abatimentos, isenções e Tudo relacionado à sua situação fiscal.

para’Agência de receita Na verdade é oficialmente Chegou no WhatsAppo aplicativo de mensagens instantâneas mais usado no mundo, com canal ativo desde 13 de setembro de 2023. Vamos ver o que é e como funciona.

A Receita olha para o futuro: o novo serviço para contribuintes está disponível no Whatsapp

Graças ao canal Whatsapp a agência já começou Linha direta com os cidadãos Fornecer-lhes todas as informações fiscais de uma forma muito simples e rápida. Todos os temas tributários podem ser abordados neste canal, garantindo total sigilo. Para poder usar o serviço Canal WhatsApp Basta se inscrever para começar a receber atualizações.

É uma nova ferramenta para transferir não só informações, mas também fotos, vídeos, etc. outros materiais multimídia, Sem interferir nos chats privados abertos no Whatsapp. O projecto surge do facto de a agência fiscal ter sido Selecionado pela Meta Para experimentar esta nova função, é a primeira administração pública italiana a fazê-lo.

todos Os usuários obterão acesso gradualmente Via smartphone ou PC (via WhatsApp Web) Para o novo canal: É importante ressaltar que se trata de um Transferir informações em uma direçãoPortanto, não temos um canal pelo qual escrevemos para a agência, mas sim recebemos notícias e informações dela.

O projeto foi concebido para garantir Máxima segurança e confidencialidade. A proteção das informações pessoais é praticamente garantida, a partir do número de telefone e fotos de perfil dos integrantes do canal. Você terá certeza de que nenhum dado será mostrado a outros usuários.

nas próximas De aderir ao serviço Basta fazer login na seção “Atualizações” Desde a aplicação para encontrar os diferentes canais disponíveis, tudo de uma forma totalmente independente das conversas privadas com amigos e familiares. Resumindo, é meio que Boletim informativo na versão modernaVale totalmente a pena tentar.