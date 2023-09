O vídeo teaser do Royal Enfield Himalayan 450 confirma sua chegada!

O canal do YouTube TrippleLines nos deu uma visão 3D de como seria o design final do Himalayan 450, permitindo-nos Monitore a motocicleta de forma clara e precisa Comparado com fotos de espionagem no trânsito ou com peças camufladas.

Ao olhar para a visão traseira de três quartos, você percebe um detalhe incomum, ou seja, a estação de escapamento do LLinhas quadradas e de alta tecnologia O que não se enquadra bem nas linhas gerais da moto: portanto, temos vontade de descartar a possibilidade de o modelo de produção ter tal escapamento.

Quanto às linhas gerais da superestrutura, As fotos confirmam o que foi visto em inúmeras fotos de espionagem Nos últimos meses; Uma silhueta esbelta torna-se gradualmente mais poderosa no tanque, enfatizando a centralidade das massas. Além disso, a cor preta escolhida pelo designer da TrippleLines talvez para não exagerar poderia ser a variante de cor principal, já que todas as imagens do protótipo apresentavam esta cor.

Também é improvável que um painel frontal com uma carenagem tão fina seja oferecido como padrão.

A versão dupla com roda dianteira de 21 e 17 polegadas ainda precisa ser avaliada com mais profundidade, pois apenas uma versão aparece nos desenhos, que, pelas dimensões, parece adotar o diâmetro maior das duas.