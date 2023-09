A pista de luxo mais famosa dos hipercarros. Top 3 malucos!

Abaixo está uma lista dos carros de luxo mais icônicos de todos os tempos…

Se houvesse um pólo na históriaDirigindo carros Aquele que se revelou capaz de atrair legiões de entusiastas, mesmo os mais inesperados, foi certamente o do Hipercarro de luxo de um caminho. E tenha cuidado; Certamente não estamos nos referindo a Um assento Usado antes Pilotos Da Fórmula 1, em resumo Veículos Muito complexo para “pessoas comuns”; Nem estamos sequer apontando isso Esportes Carros de corrida, estes são muito espartanos aos quais nos referimos especificamente Carros superesportivos Feito por marca para Bem-estarmas só pode ser usado no caminho e Não na estrada. Não pode ser simplesmente definido como SupercarrosMas são algo mais do que isso; Qualquer coisa mais exclusiva, mais extrema, mais incrível. que isso Setor automotivo, se assim pudermos defini-lo, que não está muitos anos atrás, mas certamente construiu sua importante história. Aqui estão alguns deles mais popular Hipercarro de luxo. Eles literalmente te deixam louco!

A diferença entre supercarros e supercarros pode ter confundido alguns leitores, principalmente os menos familiarizados com o assunto. Assim, para definir clara e claramente esta contradição, basta confiar nas definições dos dois termos. Portanto, um “supercarro” costuma ser definido como um carro esportivo caracterizado por um alto grau de luxo e, acima de tudo, por uma lista de preços cara.

A pergunta habitual também diz respeito à definição de “supercarro”; Mas neste caso tudo aumenta de tamanho. Em primeiro lugar, estes carros diferem dos primeiros porque foram fabricados numa edição limitada e, portanto, disponíveis apenas para alguns sortudos; Além disso, o desempenho melhorou ainda mais e os preços subiram dramaticamente, com números muitas vezes excedendo os infames seis dígitos.

E talvez seja precisamente esta singularidade que torna estes veículos tão atraentes; E atraente para todos. Uma exclusividade que se torna ainda mais elitista quando os supercarros em questão só podem ser utilizados em pistas de corrida.

Mas nos últimos anos, o serviço oferecido por alguns circuitos italianos tornou-se muito popular, permitindo que pessoas comuns, depois de pagar, é claro, vivenciem a grande sensação de dirigir um desses superesportivos de luxo em uma pista própria. É obrigatória uma pequena aula introdutória de direção, com dicas e ensinamentos básicos e, principalmente, uso de capacete a bordo.

Afinal, estamos falando de um mundo exclusivo, mas, como mencionado anteriormente, é muito popular justamente por isso; Para sempre. Então, aqui estão alguns carros de luxo incríveis (entre os carros de luxo mais recentes) que fizeram milhões e milhões de entusiastas sonharem…

Leia também: 3 Os carros de pista tornam-se hipercarros de estrada. Eles são loucos!

Herdeiro da lenda do 911, isso é suficiente para entender o nível. Apresentando o Porsche 911 GT2 RS Clubsport

Então vamos começar com um dos grandes mitos sobre as quatro rodas. Na verdade, este supercarro de luxo é filho da tradição icónica do Porsche 911, modelo carro-chefe da venerável marca automóvel de Estugarda, um modelo que apagou 60 velas em 2023 e que certamente não quer deixar de surpreender. No entanto, o protagonista aqui é uma versão de pista nascida apenas em 2018. Seu nome é Porsche 911 GT2 RS Clubsport e representa a segunda evolução do GT2 RS derivada de pista depois do 935. É uma produção limitada de apenas 200 unidades. cópias. . Um carro capaz de ser equipado com motor 3.8 biturbo de 700 cv, o mesmo do GT2 RS de estrada, e capaz de atingir uma performance equivalente a 340 km/h de velocidade máxima e acelerar de 0 a 100 em apenas dois segundos. 8 segundos.

Mais exclusivo e acima de tudo mais extremo, este é o Pagani Zonda R, lenda da pista!

Vamos passar para outro dos supercarros topo de linha mais exclusivos. Seu nome é Pagani Zonda R, um nome que deve evocar boas lembranças e pensamentos idílicos na mente de todos os entusiastas do gênero. Este é um carro que foi produzido em apenas 15 unidades de 2007 a 2011. O carro em questão, além do design bastante potente, traz motor M120 V12 de 6 litros com 750 cv. Um motor maluco, para dizer o mínimo, graças ao qual o Zonda R conseguiu obter o antigo recorde alemão de volta em Nürburgring na categoria de carros de estrada, minando o antigo resultado obtido pela Ferrari 599XX (6’58”) com um incrível tempo de 6’47”.

Leia também: Um supercarro fabricado na Itália com potência de 2.000 cavalos em Nürburgring para quebrar o recorde!

O orgulho do Made in Italy nas pistas só pode ser assinado pela Ferrari, ou melhor, pela LaFerrari…

Concluímos com outro nome icónico para esta categoria, fabricado em Itália como o Pagani anterior, mas talvez mais italiano, como só a Ferrari pode ser. Estamos falando do LaFerrari, um dos projetos mais ambiciosos da empresa Maranello, nascido em 2013 e equipado (com detalhes surpreendentes para a época) com uma tecnologia híbrida exclusiva chamada HY-KERS. Além disso, foi o primeiro carro de estrada Prancing Horse a ter controles dinâmicos combinados com aerodinâmica ativa. Neste caso, o motor V12 com unidade elétrica de 120 kW tem potência máxima total de 963 cv, com velocidade máxima de 350 km/h. Hipercarro, se é que alguma vez existiu!