Eurospin apresenta Polaroid: a câmera mais querida vem direto da década de 1980 | Resistir a esta oferta é impossível

A grande cadeia de distribuição Eurospin lançou um produto realmente excelente. Os amantes da fotografia irão certamente apreciar!

Um gadget de bolso que permite que todos guardem lembranças onde quer que estejam. Do que ele está falando? Continue lendo para descobrir.

A dura batalha entre os grandes nomes do retalho de massa, especificamente Lidl e Eurospin, continua. Os dois parecem competir entre si com performances bastante descontraídas e com instrumentação cada vez mais original. Mas um parece ter superado em muito o outro hoje. De quem estamos a falar?

No centro das atenções hoje está a oferta que ela lançou Eurospin Que é um gadget que muitos definitivamente gostariam de possuir. É sobre um Polaroids pequenas Que fotografa e imprime em alta qualidade. Graças às suas dimensões muito reduzidas, é a ferramenta perfeita para viagens e ocasiões especiais.

Além das suas especificações, das quais falaremos em breve, o que mais chocou o público foi o seu preço realmente razoável para uma máquina deste porte. Você está curioso para descobrir todas as suas funcionalidades? Não perca nenhum detalhe!

Polaroid Pop Azul – POLPOP1BL

Nem preciso dizer que para quem adora tirar fotos essa pequena câmera é realmente perfeita. Ele consegue capturar a essência de um momento congelando-o em uma foto Formato Polaroid O que torna a foto mais criativa. Fotos e impressão de alta qualidade. Em relação ao formato de impressão, podemos dizer que continua sendo o preset original da Polaroid, ou seja, 3×4″. A câmera está equipada com tela sensível ao toque LCD de 20 MP de 3,97 polegadas e também captura vídeos HD a 108p/720p. Flash integrado, estabilização, zoom digital, conectividade Bluetooth e Wi-Fi e modo Photo Booth completam a imagem já interessante deste produto verdadeiramente de alto desempenho. Quanto aos recursos relacionados à imprensa, do site oficial EurospinChegam explicações precisas, como: “Tecnologia de impressão ZINK Zero Ink, fotografias vívidas no formato 3.Sx4.25″ com moldura Polaroid clássica, fotografe e imprima sem conectar a um computador”. Em suma, estamos falando de um produto verdadeiramente incrível.

Especificações técnicas do produto

Certamente todos os fãs de fotos vintage já pensaram em adquirir este produto vendido pela Eurospin 99,99 euros (Oferta válida apenas para compras online). Mas agora vamos passar às especificações técnicas para obter mais informações sobre o produto.

uma oferta: Tela LCD sensível ao toque de 3,97 polegadas;

Tela LCD sensível ao toque de 3,97 polegadas; sala: 20MP;

20MP; Conexão: Wi-fi;

Wi-fi; peso líquido: 400 gramas;

400 gramas; Suporte para cartão Micro SD Até 256 GB (TransFlash);

Até 256 GB (TransFlash); Microfone embutido ;

; Disponível em flash ;

; Obturador eletrônico ;

; Incluído na caixa: Cabo USB e manual de instruções.