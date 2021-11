WhatsApp, fecha para sempre o trabalho que todo mundo adora

A má notícia é: o recurso WhatsApp da Web, que todo mundo adora, está sendo encerrado para sempre. A boa notícia é que ele será substituído por uma funcionalidade de vários dispositivos. o que isso significa?

A novidade se traduz em um grande diferencial: o multi-dispositivo permite que você use o aplicativo de mensagens instantâneas em 4 dispositivos diferentes simultaneamente sem a necessidade de conectar o telefone à Internet, ao contrário do antigo WhatsApp Web (desktop ou portal).

suporte para IPAD Mas as confirmações e detalhes aguardam.

A função WhatsApp Web está fechada para sempre: acesso multi-dispositivo

A julgar pela última versão beta do aplicativo, a ativação do WhatsApp Web é irreversível: está desatualizado, devemos nos despedir dessa situação.

Vamos nos controlar: vários dispositivos nos permitem usar o aplicativo de mensagens instantâneas em 5 dispositivos: Número de telefone Pode ser conectado a 5 dispositivos (Smartphone com SIM + 4 outros dispositivos incluindo tablet e PC) Sem uma conexão com a internet, sem ter que se apoiar no telefone para trabalhar.

Bom alívio se pensamos que você pode trabalhar com segurança com o WhatsApp quando o telefone está desligado e evitar o tédio de notificações.

Em breve, a ativação da nova função será permanente para todos os usuários.

Para saber todas as informações sobre as vantagens de vários dispositivos, basta aderir à versão de teste Configurações> Dispositivos conectados> Multi-dispositivo beta.

Não há anúncio oficial, no momento, do WhatsApp.

WhatsApp Beta para vários dispositivos: vantagens

Atualização do WhatsApp (Multi-dispositivo beta) para milhões de usuários que usam a versão da web, independentemente da versão móvel.

Muitos usuários reclamam de problemas que impedem o bom uso do serviço web, que depende muito do aplicativo em smartphones: quando a bateria cai abaixo de 15% ou o telefone não tem cobertura máxima, a versão web para de funcionar. . Finalmente, com a nova atualização, todos esses problemas serão apenas memória ruim. Você pode usar o aplicativo sem a necessidade de conectar o computador ao telefone, mesmo com o telefone desligado e sem conexão à Internet: basta ligar o computador.

Não só isso: mude de iOS para Android Cronologia Você não estará perdido e pode ser feito Chamadas e videochamadas com seu PC Usando sua webcam e microfone.