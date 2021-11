Aqui está o vídeo oficial do circuito divulgado pela Sony – Nerd4.life

Gran Turismo 7 Ela volta para se mostrar com um novo Vídeos de diário emprego círculosE desta vez a Sony publicou oficialmente em seus canais sociais, depois que apareceu pela primeira vez por meio de um vazamento que posteriormente levou à sua remoção.

Este é um dos vídeos que saiu antes de seu tempo na semana passada, e agora é lançado oficialmente em toda a sua glória. Mais uma vez, o vídeo foi legendado com as palavras Kazunori Yamauchi, que é o denominador comum de todos os vídeos recentes que saíram até agora de Gran Turismo 7 como diretor.

O vídeo intitulado “Trilhas” foca precisamente nas trilhas, os episódios em que os jogadores são convocados para competir dentro do Gran Turismo 7. Como Yamauchi explicou, a Polyphony Digital usa um sistema varredura a laser Alta resolução para capturar qualquer aspecto do circuito real e, em seguida, a capacidade de reproduzi-lo em 3D usando o motor de jogo.

O criador da série disse estar muito satisfeito com os resultados alcançados, afirmando que com o Gran Turismo 7 nível realismo É “tangível”, considerando também as diferenças aplicadas pelas condições meteorológicas, entre a iluminação e vários fatores meteorológicos.

Yamauchi mencionou sua música favorita como Nürburgring, o famoso circuito alemão que é uma espécie de meca para os entusiastas do automóvel, em que o realizador correu pessoalmente até na realidade.

Há apenas dois dias foi lançado o trailer dedicado à afinação do carro, para dar continuidade ao percurso de apresentação das várias vertentes do Gran Turismo 7.