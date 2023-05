PlayStation Store: Show de fim de semana de 12 de maio Há muitos jogos Rockstar, Ubisoft e 2K

A Sony Interactive Entertainment fez o Novo programa de fim de semana na PlayStation StoreEspecificamente para o fim de semana 12 de maio de 2023. A lista de jogos PS4 e PS5 em oferta consiste em 71 itens e inclui vários AAA e conteúdo de bônus relacionado.

Podemos encontrar a oferta, por exemplo, Grand Theft Auto V, tanto para PS4 quanto para PS5, também com cartões pré-pagos “Shark”. ficar em casa estrelas do rockVemos que Red Dead Redemption 2 está disponível e também o single Red Dead Online. A Take-Two continua as ofertas com alguns jogos e pacotes esportivos, como NBA 2K23 e PGA Tour 2K23.

Ubisoft Em vez disso, oferecia Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed Valhalla e expansões relacionadas, bem como Far Cry 6, Riders Republic, Watch Dogs Legion e Ghost Recon Breakpoint. O único “indie” disponível é o OlliOlli World, completo com expansão.



Assassin’s Creed Valhalla

As ofertas têm porcentagens de desconto variadas, mas, em média, você pode esperar ofertas com 50% de desconto com um desconto máximo de 87%. você pode ver A lista completa de ofertas está neste endereço.

Diga-nos, você está planejando fazer algumas compras na PlayStation Store agora ou está realmente ocupado com outros jogos ultimamente? Lembramos também que outros descontos da PlayStation Store ainda estão ativos.