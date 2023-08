Final Fantasy 16: Naoki Yoshida quer apenas uma plataforma de videogame

Em termos de usuários, seria mais fácil e barato poder acessar todo o conteúdo de qualquer plataforma, talvez as muitas polêmicas decorrentes de Guerra de consoles embora talvez as lutas pudessem simplesmente passar para o nível de produção de software, com facções que ainda poderiam permanecer ligadas às várias marcas de produtores de jogos.

Em entrevista publicada por uma revista taiwanesa, A.J Naoki Yoshida, produtor de Final Fantasy XVI disse que gostaria de ter um mercado com Uma plataforma de videogame O que é isso Vai facilitar a vida Para muitas pessoas, de acordo com o desenvolvedor.

Exclusivos da Square Enix

De qualquer forma, a visão de Yoshida é muito interessante, pois também vem de um produtor que tem se mostrado muito ocupado na frente da Sony, dentro de uma empresa como Square Enix que sempre recorreu a exclusividades, e continua a fazê-lo até hoje.

Claro, Yoshida relatou muitas vezes que o desenvolvimento de plataforma única também trouxe grandes benefícios para Final Fantasy 16, mas ele pode ter percebido que expandir a compatibilidade para mais pessoas seria ótimo.

Não é de excluir que esta nova visão deriva também da recente abertura da Square Enix para a Microsoft, que foi anunciada precisamente com a apresentação de Final Fantasy 14 na Xbox Series X | S que aconteceu no palco na presença do próprio Yoshida com o CEO da Square Enix, Phil Spencer, Takashi Kiryu.