Novo Citroen Fast Long 2023-2024, assim será o novo SUV junto com o Citroen C3

Citroën Fast Lounge é um projeto de um novo cupê de tração integral previsto para 2024. Este veículo é o terceiro componente do programa C-Cubed, juntamente com o novo C 3 e o C3 Aircross, concebido para conquistar novas quotas de mercado. Comparativamente aos seus homólogos, o Citroën Fastlounge utilizará a plataforma CMP, já adotada por outros automóveis da marca, mas apresentará um design desportivo, dinâmico e orientado para o estilo, realçado por um tejadilho inclinado e vidro traseiro integrado.

Este novo SUV coupé francês manterá as mesmas dimensões do SUV de sete lugares da gama Citroën, com um comprimento de 4,40 metros e uma distância entre eixos de cerca de 2,67 metros. Mas espera-se que Fastlounge tenha um Configuração mais flexível e responsivaDe acordo com a sua imagem desportiva. A plataforma CMP, já integrada e utilizada pelos carros da família C-Cubed, fornecerá a base técnica para suportar o desempenho e a eficiência dessa nova proposta automotiva. Vamos nos aprofundar então:

Como será o novo Citroen Fast Long SUV 2023-2024?

Citroën Fast Long 2023-2024 está pronto para ser protagonista

O Citroën Fastlounge apresenta uma dianteira inspirada no C3 Aircross, com faróis de LED e grade com o logo chevron. No interior, o design simples e tecnológico traduz-se num único painel digital tela sensível ao toque de 10 polegadas.

Este Citroen SUV coupé foi concebido para concorrer com o Fiat Fastback, outro veículo da mesma classe produzido pelo Grupo Stellantis no Brasil. Mas os dois carros têm regras técnicas diferentes desde então Fiat Fastback Baseia-se na plataforma MLA e apresenta motores turbo a gasolina de 130 e 185 cv.

O nome Fastlounge ainda não foi confirmado oficialmente pela casa francesa, mas há rumores de que Sua data de estreia está marcada para 2024. No momento, não se sabe se este modelo também será comercializado na Europa, incluindo a Itália, conforme alguns rumores, ou se permanecerá exclusivo para mercados emergentes.

Referindo-se a projetoO Citroen Fastlounge manterá o perfil lateral semelhante aos seus pares, com portas dianteiras idênticas. As portas traseiras estarão sujeitas a alterações devido ao formato do teto. O design do vidro traseiro foi modificado, que será integrado, semelhante ao que foi visto no Fiat Fastback, ao contrário do C4 X que possui apenas porta-malas.

Quanto ao interior, o Fastlounge vai destacar-se dos C3 e C3 Aircross com novos bancos, tablier e frisos das portas, proporcionando uma experiência de condução mais requintada.

Em termos de motores, o Citroen Fastlounge será equipado com Motor TurboFlex T200 de 1 litro, com potência de 130 cv e torque máximo de 20,4 kg/m, acoplado a um câmbio CVT. Uma potencial versão carro-chefe do Fastlounge está sendo considerada, com o motor 1.3 Turbo Flex T270, que ofereceria um visual mais refinado e um possível teto panorâmico.

O futuro Citroen Fastlounge será desenvolvido plataforma CMP, que é o mesmo utilizado nos modelos C3 e C3 Aircross. O carro manterá as mesmas dimensões de um Citroën de sete lugares com uma distância entre eixos de 2,67 metros. O comprimento planejado será de cerca de 4,40 metros, tornando-o um pouco mais curto que o Volkswagen Virtus.

Em termos de altura, o Fast Long ultrapassará os 1,48 metros, diferenciando-se assim do concorrente alemão. O design do capô e da unidade de iluminação é provavelmente derivado de C3 Aircrossmas o para-choque será exclusivo, desenvolvido especificamente para melhorar o ângulo de ataque do veículo dentro do projeto CC2, conhecido internamente por esse nome.

Para 2024, a Citroen concentrará seus esforços no desenvolvimento do terceiro elemento de sua gama Software C-CubeE parece que isso pode ser apenas Fastlounge.