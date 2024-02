Desinstale esses 10 aplicativos que gravam conversas no Android

Uma situação preocupante para usuários de Android: uma campanha de espionagem cibernética permitiu a distribuição de seis aplicativos maliciosos na Google Play Store. Seis outros programas foram distribuídos e, infelizmente, instalados por meios tortuosos.

Vamos ver quais são os aplicativos, indicando se você os possui instalados em seu smartphone Android Você deve desinstalá-los imediatamente.

Cuidado com chats que instalam aplicativos maliciosos!



Para incentivar os usuários a instalar aplicativos de mensagens Infectado com vírus Trojan VajraSpyOs hackers abordam as vítimas com a intenção de flertar falsamente: Eles se comunicam via Facebook Messenger ou WhatsApp Convido você a baixar outro aplicativo de mensagens para continuar trocando mensagens.

Esses aplicativos maliciosos são divididos em três grupos.

O primeiro grupo de aplicativos infectados consiste em funções padrão de mensagens que solicitam os dados de contato da vítima, incluindo o número de telefone. Independentemente de a conta ter sido criada com sucesso ou não, o Trojan é executado em segundo plano. Isso permite roubar contatos, mensagens SMS, registros de chamadas, localização do dispositivo, lista de aplicativos instalados e arquivos com determinadas extensões. O segundo grupo de aplicativos também tem a capacidade de usar opções de acessibilidade integradas para interceptar comunicações do WhatsApp e do Signal. Sendo assim, é possível espionar conversas e interceptar notificações. Um aplicativo (Wave Chat) vai além, gravando ligações, palavras digitadas no teclado e sons ambientes ativando o microfone do smartphone. O terceiro grupo consiste em um aplicativo que não funciona como sistema de mensagens, mas fornece notícias. Ele ainda requer um número de telefone para ligar e pode interceptar contatos e alguns arquivos.

Aqui está uma lista 10 aplicativos maliciosos que você deve desinstalar imediatamente Do seu smartphone:

YohooTalk

conversa privada

me encontre

vamos conversar

Conversa rápida

Bate papo

Tik Tok

incubatório

BrilhoChat

WaveChat

Muitos desses aplicativos já foram removidos da Google Play Store, e outros, como mencionado, não estão utilizando a loja para executar códigos maliciosos no telefone.

Se um desses aplicativos estiver no seu dispositivo, remova-o imediatamente.

Além disso, quando alguém pedir para você baixar um aplicativo ou clicar em um link desconhecido, preste a máxima atenção: na maioria das vezes trata-se de uma tentativa de instalar esse tipo de aplicativo em seu smartphone e, em muitos casos, você pode não perceber que o que Acontece que o Trojan permanece instalado no seu telefone por vários meses ou anos.