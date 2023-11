Forte, hum, um metro e meio de altura

Não lhe deve ter faltado força e temperamento forte, até porque a vida selvagem sob a ameaça de animais ferozes marcou todo o seu tempo. Mas ela tinha um forte senso de comunidade e família, impulsionado pelo cuidado com as crianças que cresceram ao seu lado. Forte e analfabeto, caçador e trabalhador da terra. Devemos imaginar que ela tem pelo menos um metro e meio de altura e seu peso corporal é de cerca de cinquenta quilos. Os arcos oculares ligeiramente proeminentes e a espessura dos ossos da cabeça são consistentes, mas também com uma aparência mais moderna ao rosto e ao corpo. É assim que aparece a mulher dos deuses neanderthal, parentes mais velhos do Homo sapiens que viveram há 60 mil anos. A última surpresa proporcionada pelas famosas jazidas fósseis Caverna Guattarium tesouro paleolítico localizado num promontório CirceoO que vem ganhando as manchetes desde que foi descoberto em 1939 é o crânio de uma mulher adulta. Os últimos dados do estudo realizado nos laboratórios antropológicos da Autoridade Supervisora ​​de Antiguidades, Belas Artes e Paisagens das províncias de Frosinone e Latina, liderado pelo arqueólogo Francesco Di Mario, confirmaram a identidade.

Escavações

“O crânio em questão faz parte de um conjunto de restos fósseis atribuídos a pelo menos nove hominídeos descobertos em 2021, juntamente com outros fósseis ligados a animais que viveram neste ambiente”, afirma Francesco Di Mario. mais emocionante. Ela é uma mulher adulta e sua história está agora limitada a 60.000 anos atrás. Temos de imaginar que tem cerca de um metro e meio de comprimento e, portanto, é menor do que nós.” Os estudos nunca pararam por aqui e foram enriquecidos pelos resultados da recente campanha de escavações no verão passado, que incluiu partes anteriormente inexploradas de esta caverna subterrânea que abriga as maravilhas da Idade da Pedra Antiga, que é considerada a “casa” dos Neandertais.

“Agora também podemos identificar restos fósseis de uma criança e de um adolescente”, acrescenta Di Mario, que há anos investiga este local excepcional, que também representa uma viragem tecnológica em termos de valorização museológica. De fato, foi inaugurada hoje a nova rota de visita à Caverna Guattari em Circeo, em colaboração com a FAI, o Fundo Ambiental Italiano, o CNR, a Universidade Tor Vergata e o Município de San Felice Circeo.

viagem no tempo

“A experiência é acompanhada por suporte multimídia avançado – declara Francesco Di Mario – por meio de cenas especiais de realidade virtual imersiva criadas por uma equipe de cientistas da computação, Gianluca e Beifrancesco Rotondi, permitindo ao público fazer uma viagem no tempo, encontrando-se na caverna como foi visto pelo homem em tempos pré-históricos.”História. Também é divertido, porque os ossos fósseis encontrados em solos antigos se transformam em imagens 3D, revelando sua identidade original. Do humano ao cervo, do touro à hiena.” A exploração também levará em consideração os dados mais recentes obtidos com a expansão da exploração. A maior parte dos dados inéditos está reservada ao Laboratório de Antropologia do órgão fiscalizador dirigido por Mauro Rubini: “Aqui em Circeo – explica – criou-se uma espécie de sociedade neandertal com características físicas próprias, que parecem distingui-la de outras existentes. sociedades. Com um certo formato de rosto, e aspectos mais desenvolvidos, voltados para o Homo sapiens.” E se você tentar perguntar o nome da “senhora” a Circeo, surge um sorriso gentil. Pina. A escolha é ditada pela emoção de o momento e as emoções pessoais.Afinal, até os antropólogos são românticos.

