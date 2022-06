Defina uma data de término para os jogos, alguns já saíram – Nerd4.life

o novo PlayStation Plus Ele acabou de ser lançado, mas alguns Brinquedos Eles já estão Sair do catálogoobviamente baseado em acordos feitos antes e depois de um período em que já estava disponível na versão anterior do serviço, mas ainda vale ficar de olho “Data de validade” Para alguns títulos, que agora também aparecem em uma seção especial.

Assim como no Xbox Game Pass, os jogos entram e saem do catálogo do PlayStation Plus, com apenas alguns permanecendo consistentes (como as primeiras partes da Microsoft, por exemplo). Por enquanto, a questão ainda é muito limitada, mas talvez diante de novas introduções veremos gradualmente outras versões do catálogo PlayStation Plus, esperando que o saldo permaneça sempre positivo.

Em particular, no momento, se você rolar até o final da página sobre o PlayStation Plus no PS5 e PS4, notará a seção “Última chance de jogar”, ou seja,última chance to play”, no qual será informado quais jogos sairão do catálogo em breve, neste momento Shadow Warrior 3 e Syberia.



PlayStation Plus, seção “Última chance de jogar”

O primeiro não estará disponível a partir de 5 de julho de 2022, enquanto o segundo não estará disponível a partir de 19 de julho de 2022, após passar alguns meses no Plus.

Então você vai ter que ficar de olho nisso. Seção Para se ter uma ideia de quais jogos sairão aos poucos do catálogo do PlayStation Plus, mas por enquanto já temos algumas datas de validade para outros jogos por aí, entre eles:

NBA 2K22 – 31 de agosto de 2022

WRC 10-31 de agosto de 2022

Red Dead Redemption 2 – 20 de setembro de 2022

– 20 de setembro de 2022 Red Dead Redemption – 17 de outubro de 2022

Red Dead Redemption: Undead Nightmare – 17 de outubro de 2022

Lembramos que o novo PlayStation Plus de três níveis está disponível na Itália desde ontem e também informamos a lista completa de jogos nos diferentes catálogos.