Battlefield 2042 está disponível hoje cedo no Xbox Game Pass Ultimate – Nerd4.life

Battlefield 2042 Pode ser jogado a partir de hoje, antes do lançamento agendado, por todos os usuários Xbox Game Pass Ultimate e EA Play, visto que a possibilidade de participar em Teste grátis Incluído nos bônus de assinatura.

Como mencionado anteriormente, Battlefield 2042 é um daqueles jogos que tem uma versão de avaliação gratuita de 10 horas no Xbox Game Pass e EA Play e que começa assim que sai da caixa. 12 de novembro, uma semana antes do lançamento oficial do jogo agendado para 19 de novembro de 2021.

O Xbox Wire também nos lembra disso, com uma postagem explicando que o teste dura 10 horas e que o progresso durante o período de teste, com salvamentos e tudo, pode ser levado direto para o jogo completo, caso você decida fazer a compra.

A versão de teste é na verdade um jogo completo, apenas com o jogo sendo restrito a um máximo de 10 horas, mas dentro é possível testar todos os diferentes modos disponíveis em três modos principais: Guerra total, portal eletrônico para a zona de perigo. Para saber mais sobre o jogo, nos referimos ao nosso último teste no Battlefield 2042 que nos deixou completamente satisfeitos, e também lembramos que a 1ª Temporada chegará em 2022, conforme esperado pela EA e DICE.

Embora Battlefield 2042 também tenha coletado excelentes críticas, há alguns votos críticos, como os do Washington Post segundo os quais o jogo ainda tem muitos bugs e deve ser atrasado.